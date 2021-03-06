Попова взяла под личный контроль ситуацию с отравлением в Красноярске

Глава Роспотребнадзора Анна Попова лично проконтролирует ликвидацию вспышки острой кишечной инфекции в Красноярске, которая стала следствием массового отравления школьников салатами, сообщили в пресс-службе ведомства. Подчеркивается, что управлением проводится эпидемиологическое расследование, по результатам которого все виновные будут наказаны.

Как пишет Национальная служба новостей, в 25 красноярских школах зарегистрирован 131 случай отравления школьников. Возбудителем инфекции могли стать бактерии, которые были обнаружены в образцах овощей, пробах готовых салатов, а также в смывах с упаковки, оборудования и инвентаря. Всего из оборота изъято более 1,3 тонны продукции, а ее изготовление и реализация приостановлены. По данным Минздрава, госпитализированы 56 детей в возрасте от 7 до 14 лет.