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Рубрика: В мире

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло у берегов Новой Зеландии. Эпицентр находился в 176 километрах к северо-востоку от города Гисборн, в котором проживают почти 34 тысячи человек. О разрушениях и пострадавших ТАСС не сообщает.

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Днем ранее в районе архипелага Кермадек в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 8,1. Из-за угрозы цунами новозеландцам, живущим на побережье острова Северный, было приказано срочно эвакуироваться на возвышенные места. На дорогах из-за паники возникли пробки. Через несколько часов власти разрешили людям вернуться в свои дома.

В сообщении Геологической службы США подчеркивается, что землетрясение произошло на стыке двух тектонических плит. Это один из самых сейсмически активных регионов в мире. За последние сто лет там было зарегистрировано 215 землетрясений.

В мире Океания Новая Зеландия

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