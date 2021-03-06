Всегда ли в ДТП виноват тот, кто бьет сзади

Автомобиль въехал другому автомобилю в корму. Кто виноват? Ответ не столь однозначен. Разберемся в тонкостях вопроса.

Многие автомобилисты ошибочно считают, что при авариях, когда автомобиль ударяет ехавшего впереди соседа по полосе, гарантированно виноват "задний".

Действительно, в пункте 9.10 правил дорожного движения, который не менялся с момента принятия в 1993 году, четко прописано - водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

Тем не менее, как это ни парадоксально, в подавляющем числе случаев при такого рода авариях виновником нередко признают ехавшего впереди. Почему так происходит? Все дело в большом числе оговорок и подпунктов, которые позволяют трактовать пункт правил 9.10 в пользу того, кто, простите за жаргонизм, "догнал" впереди едущего.

К примеру, пункт 9.10 перестает работать в пользу водителя, двигавшегося впереди, когда тот предпринимает экстренное торможение, не требующееся для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

Вот вам типичный пример - водитель резко бьет по тормозам перед перекрестком, подъезжая к нему, скажем, на мигающий "желтый". В случае возникновения ДТП виновником с большой степенью вероятности будет признан именно затормозивший перед светофором, поскольку своими нелогичными и опасными действиями он создал аварийную ситуацию. Впрочем, случается, что при такого рода ДТП виновниками могут признать обоих водителей (например, если тот, кто ехал сзади, не соблюдал дистанцию и скоростной режим).

Еще с большей вероятностью виновниками сочтут так называемых "учителей" - намеренно тормозящих "в пол" перед другими автомобилями, чтобы проучить их водителей за какие-то, как они считают, огрехи. Таким образом, знайте, если машина совершила перед вами внезапную остановку в ситуации, которая этого не требовала, правда на вашей стороне. Останется озаботиться в этом случае лишь доказательной базой - записью с видеорегистратора, близлежащих камер видеонаблюдения или поиском свидетелей - соседей по потоку или прохожих.

Теперь представим себе следующий сценарий. Вы двигаетесь по главной дороге, а другое транспортное средство резко выскакивает перед вами, съезжая с второстепенной дороги. Вы предпринимаете экстренное торможение, но "догоняете" вклинившееся перед вами авто.

Если будут собраны соответствующие доказательства, виновником практически гарантированно признают водителя, бесцеремонно выскочившего прямо у вас по курсу, что предусмотрено положением 8.3 правил дорожного движения.

Согласно ему, при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги - пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает. Если машина перед вами неожиданно перестроилась из другого ряда, резко затормозила, и вы въехали ей в корму, то у вас опять-таки имеются шансы оказаться в этой ситуации правым. Здесь опять-таки желательно иметь видеорегистратор, либо искать камеры наружного наблюдения и свидетелей.

Рассмотрим также и часто встречающуюся ситуацию с так называемыми множественными столкновениями, когда сразу несколько машин въезжают друг другу в корму по цепочке (так называемый "паровозик").

Практика показывает, что виновником из-за несоблюдения дистанции (пункт 9.10 ПДД) и неспособности снизить скорость при возникновении опасности (пункт 10.1 ПДД) будут признаны хозяева второй, третьей и последующих машин в цепочке. Впрочем, нередко случается и такое. Первая машина въезжает в "зад" соседа по потоку, а тот, следуя по инерции, "догоняет" впереди идущий авто. Невиновность того, кого "толкнули", можно доказать, если провести трасологическую экспертизу или с опорой на показания видеорегистратора и свидетелей. Однако фактически очень часто все участники ДТП получают "обоюдку", когда виновными признают всех участников аварии.

И уже совершенно точно, водителя впереди идущей машины признают виновным, если он совершает наезд на другие машины во время движения задним ходом. Чаще всего такие ДТП возникают при выезде с парковочного места или движении задним ходом на трассе.

Виновником сдававшего назад делает пункт 8.12 ПДД, согласно которому движение транспортного средства задним ходом разрешается лишь при условии, что этот маневр будет безопасен и не создаст помех другим участникам движения. В свою очередь пункт 8.11 оговаривает, что движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот. В любом случае, даже в такой ситуации для доказательства своей правоты понадобится видеорегистратор или показания свидетелей.