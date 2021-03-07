Российский лыжник Александр Большунов не стал надевать серебряную медаль на церемонии награждения после марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе, передает ТАСС.

Лидировавший перед последним поворотом Александр пропустил на финишной прямой Йоханнеса Клебо и Эмиля Иверсена. Однако произошло это из-за столкновения Большунова и Клебо, в результате которого у россиянина сломалась палка.

После марафона судьи рассмотрели этот инцидент и по итогам Клебо был дисквалифицирован. Норвежца лишили победы, "золото" досталось Иверсену, а вторым стал Большунов.