Большунов отказался посещать церемонию награждения после марафона

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что не намерен посещать церемонию награждения призеров после марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ".

Большунов стал третьим по итогам марафона. На финишной прямой произошло столкновение между ним и Йоханнесом Клебо, в результате чего у россиянина сломалась палка. Клебо выиграл гонку, а вторая строчка досталась его соотечественнику Эмилю Иверсену.

"Думаю, все видели, что было. Я пошел домой, пускай что хотят то и делают. Если против нас идут, то сразу могут дисквалифицировать меня, но никого другого. У меня нет слов. Не знаю, что говорил мне Клебо, я даже не собираюсь идти на церемонию награждения. Это было нечестно", - сказал Большунов.