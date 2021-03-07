Эксперты оценили рестайлинг универсала Lada Largus

Универсал Lada Largus, который, по сути, является перелицованной версией Dacia Logan MCV, никогда особо не страдал от недостатка спроса. Поэтому АвтоВАЗ не спешил с его рестайлингом, однако время для этого пришло.

Последний "Икс"

АвтоВАЗ недавно начал производство и продажи обновленного семейства Lada Largus. Эта модель подверглась рестайлингу впервые с тех пор, как появилась на российском рынке в 2012 году. Наконец-то автомобиль приобрел фирменный "Икс"-дизайн передней части, хотя уже известно, что АвтоВАЗ отказался от него для своих перспективных моделей.

У обновленного "Ларгуса" оригинальный передний бампер, капот и передние крылья, решетка радиатора, фары, диски колес и наружные зеркала. Что касается изменений в салоне, автомобиль получил новую панель приборов и руль, мультимедийную систему, а также передние сиденья с развитой боковой поддержкой.

Не обошлось без новшеств и в технической части: для Lada Largus был модернизирован базовый 8-клапанный мотор объемом 1,6 л. В результате мощность повышена до 90 л.с., а 80% крутящего момента доступны уже на 1000 оборотах в минуту, что позволяет уменьшить расход топлива и снизить частоту переключений. Кроме того, исключена необходимость регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. км. Также для Lada Largus по-прежнему предлагается 1,6-литровый мотор мощностью 106 л.с. Все двигатели потребляют бензин с октановым числом 92 и работают в сочетании с безальтернативной 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Разумеется, после рестайлинга Lada Largus заметно подорожал. Так, пассажирский универсал в пятиместном исполнении предлагается по цене от 690,9 тыс. рублей, а версия с третьим рядом сидений будет стоить от 817,9 тыс. рублей. Ценник на Lada Largus Cross начинается от 865,9 тыс. рублей. Наиболее доступным остается фургон, чья стартовая стоимость составляет 685,9 тыс. рублей. Для обновленного "Ларгуса" доступны три комплектации, которые можно дооснастить пакетами опций.

По словам руководителя проектов "Дрома" на европейской территории РФ Антона Серкова, спрос на Lada Largus был высок и до рестайлинга, несмотря на долгий период выпуска без глобальных изменений. Обновление, несомненно, пошло модели на пользу, но увеличило цены, а ведь именно они являются основным драйвером потребительского интереса.

"Прямых конкурентов у Lada Largus как не было, так и нет - это самый бюджетный универсал, выпускаемый в коммерческом и пятиместном пассажирском вариантах, а в семиместном - и вовсе единственный на всем российском рынке", - констатирует он.

Практичный выбор

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Действительно, семейство Lada Largus является третьим по популярности в модельном ряду АвтоВАЗа. При этом фургон этой модели, который особенно востребован у малого бизнеса и больших корпоративных парков, - безусловный лидер в своем сегменте на российском авторынке: в 2020 году было реализовано 11,7 тыс. таких машин (+27%).

Универсал же, нашедший в прошлом году 37,2 тыс. покупателей (-14%), уступает по объему продаж только Lada Vesta SW, чей результат составил 53,3 тыс. автомобилей (-4%). Стоит отметить, что обе эти модели пользуются у россиян гораздо лучшим спросом, чем иномарки во главе с Kia Ceed SW, который по итогам 2020 года разошелся в количестве 4,9 тыс. экземпляров (-35%).

Как отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, универсалы Lada Largus (690,9 тыс. руб.) и Vesta SW (790,9 тыс. руб.) стоят почти в 2 раза дешевле, чем Kia Ceed SW (1 млн 335 тыс. руб.), поэтому выбор покупателей очевиден. При этом с рестайлингом Lada Largus вряд ли сможет обойти по продажам Lada Vesta SW.

"Универсал Lada Vesta служит менее утилитарным целям, в нем больше "автомобиля", в то время как "Ларгус" - чистая функция, хотя в сопоставимых комплектациях он чуть дешевле "Весты", - добавляет Антон Серков.

Монополия власти

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

А вот фургон Lada Largus в ближайшее время сможет еще сильнее укрепить свои лидерские позиции на рынке благодаря уходу одного из главных конкурентов - Renault Dokker. Поставки этой модели в нашу страну были прекращены в прошлом году из-за низкого спроса: за три года продаж Renault Dokker выбрали всего 4,8 тыс. покупателей.

Более того, недавно стало известно, что АвтоВАЗ отказался от разработки компактного фургона Lada Van, который планировалось создать на базе Renault Dokker. Предполагалось, что новинка станет его перелицованной версией и появится на российском рынке в 2022 году.

Как считают в дилерском центре "Лада КорсГрупп Тула", на АвтоВАЗе охладели к идее Lada Van, поскольку рынок показал низкий интерес к оригинальному Renault Dokker, несмотря на вариативность модификаций этой модели и невысокую цену (от 905 тыс. руб.).

"Lada Largus сильно конкурировал с "Доккером", не оставляя ему шансов на какой-либо успех. Содержать в модельном ряду две похожих модели, одна из которых почти не продается, нерентабельно. Инвестиции в Lada Van попросту не окупили бы себя", - говорит, в свою очередь, Антон Серков.

Для бизнеса и для семьи

Стоит отметить, что автомобили с кузовом "универсал" в целом не пользуются особой популярностью у россиян. В последние годы на "сараи", как в народе называют такие машины, приходится чуть более 7% российского авторынка, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Для сравнения, в Европе доля универсалов несколько выше и составляет порядка 12%. Неудивительно, что иностранных моделей в этом сегменте у нас практически не осталось, и львиная доля продаж приходится на продукцию АвтоВАЗа.

По мнению Дениса Решетникова, небольшое количество универсалов на российском рынке объясняется, в частности, тем, что некоторые автоконцерны запланировано не поставляют их в нашу страну, чтобы не создавать конкуренцию своим же кроссоверам - наиболее популярному сегменту, с высокими объемами продаж.

В основном целевой аудиторией универсалов в России являются семьи с детьми или представители малого бизнеса, так как обширный багажник - основное преимущество автомобилей с этим типом кузова - необходим для путешествий большой компанией или для перевозки негабаритных грузов.

"Универсалы, несмотря на свою практичность, исторически считались на нашем рынке не престижными и "пенсионерскими". Шансов на возрождение их популярности нет, причем их доля будет падать и в Европе - на смену приходят кроссоверы. При схожей вместимости они обладают большим дорожным просветом и опциональным полным приводом, что гораздо актуальнее в российских дорожных условиях в сравнении с Европой", - резюмирует Антон Серков.