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05.03.2021 12:27
Рубрика: Российский автопром

Обновленный Lada Largus: "живые" продажи стартовали

Текст: Константин Руссов

АвтоВАЗ спустя две недели после начала приёма заказов на покупку обновлённого Lada Largus FL объявил о старте продаж: теперь машину можно купить в салонах официальных дилеров марки.

Фото: Борис Захаров
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Стоимость и комплектации обновлённого семейства модели Largus были объявлены 19 февраля 2021 года. Цена на фургон начинается от 685 900 рублей, пятиместный универсал стоит от 690 900 рублей, версия с тремя рядами сидений - от 817 900 рублей, купить Lada Largus Cross можно минимум за 865 900 рублей.

Обновлённый Lada Largus отличается от предшественника пересмотренной передней частью, салоном с улучшенной эргономикой, на которую повлияли перекомпоновка элементов управления и изменение мест их расположения, наличием опций, недоступных штатно для модели ранее, таких как мультимедиа с навигацией и поддержкой сопряжения со смартфонами, датчики дождя и света, обогрев ветрового стекла и так далее.

Также Lada Largus FL получил новый базовый двигатель мощностью 90 л.с., который экономичнее предшественника (1.6 литра, 87 л.с.) и обеспечивает лучшую тягу на низких оборотах.

#Lada