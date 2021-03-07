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07.03.2021 09:44
Рубрика: Власть

Мишустин выделил средства на жилье для пострадавших от взрыва газа в Ярославле

Текст: Галина Мисливская
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 211,6 млн рублей для жителей Ярославской области, которые потеряли свои квартиры после взрыва бытового газа, сообщает сайт кабмина.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства, они позволят приобрести более 4,8 тыс. квадратных метров жилья.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Минстрою поручено в течение 30 дней заключить с руководством Ярославской области соглашение о предоставлении этих средств. Доклад об их целевом использовании должен быть представлен в правительство до 1 февраля 2022 года.

Напомним, в результате взрыва бытового газа в одном из многоэтажных домов в Ярославле 21 августа прошлого года пострадали четыре человека, трое погибли. Двенадцать квартир оказались разрушены. Впоследствии весь 120-квартирный дом был признан аварийным и непригодным для проживания. Жильцов временно разместили в гостиницах и съемных квартирах за счет регионального бюджета.

Местные власти выделили чуть более 29 млн рублей на приобретение двенадцати квартир вместо полностью разрушенных. На федеральные деньги должны будут решить свой квартирный вопрос жильцы остальных 108 квартир.

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