Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта

Добрую традицию создавать ледовые открытки в преддверии праздников продолжают в Амурской области. Накануне Международного женского дня свое поздравление нарисовали жительницы села Ерковцы. Фотографию разместила на своей страничке в Facebook главный редактор "Амурской правды" Елена Павлова.

Эта ледовая открытка пополнила коллекцию снежно-ледовых композиций, которые местные жители создают в память о народном художнике Валерии Мельникове из села Марково. Например, перед Новым годом в области появилось несколько десятков рисунков.

Кстати

К 8 марта в российских городах стартовала акция "Вам любимые", в рамках которой волонтеры дарят женщинам цветы. Стать ее участником можно и онлайн: достаточно опубликовать в Instagram видео с поздравлением и добавить хэштег #ВамЛюбимые.