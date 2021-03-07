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07.03.2021 11:57
Рубрика: Происшествия

Горение углеводородов после аварии на Оби прекратилось

Текст: Константин Балагаев

В акватории реки Обь в Югре, где после утечки углеводородов из подводного трубопровода произошло их воспламенение, прекратилось открытое горение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании "Сибуртюменьгаз".

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Прорыв нефтепровода произошел на трубопроводе через Обь около города Нижневартовска. В результате ЧП пострадал один человек. По информации РИА Новости, площадь пожара составила 1,2 тысячи квадратных метров. Из-за факельного горения пришлось перекрыть участок протяженностью 6 километров.

Как сообщила пресс-служба компании "Сибуртюменьгаз", аварийный участок трубопровода был локализован, оставшиеся углеводороды начали утилизовывать через амбары дожига и одновременно стали выкачивать из него сырье. По данным компании, опасности для окружающей среды и местных жителей нет.

Как сообщил журналистам гендиректор АО "Сибуртюменьгаз" Александр Тепляков, данный участок был построен в 2001 году. В 2020 году трубопровод прошел очередную плановую экспертизу методами внутритрубной диагностики. Дефектов выявлено не было. Экспертный сертификат действителен до 2023 года. При этом Тепляков отметил, что рисков повторного возгорания на данном участке нет. В то же время сотрудники Ростехнадзора формируют комиссию по техническому расследованию аварии.

По факту ЧП начала проверку региональная прокуратура. Сотрудники СК по ХМАО начали доследственную проверку по факту получения ожогов мужчину. В ведомстве уточнили, что пострадавший получил ожоги лица и туловища. Ему оказана помощь, назначено амбулаторное лечение.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО РГ-Видео

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