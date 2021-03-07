UFC организует матч-реванш между Яном и Стерлингом

Глава UFC Дана Уайт объявил о том, что будет организован повторный поединок между россиянином Петром Яном и американцем Алджамейном Стерлингом за пояс чемпиона в легчайшем весе.

Рано утром в воскресенье по московскому времени россиянин Петр Ян из-за дисквалификации лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе. В четвертом раунде защищавший свой титул российский боец нанес сопернику запрещенный удар коленом. Бой был остановлен, а Стерлинг провозглашен чемпионом.

"Да, мы организуем реванш Петра Яна и Алджамейна Стерлинга. Сделаем это так быстро, как сможем", - цитирует Уайта ТАСС.

После боя Ян заявил о том, что надеется на реванш, а свой удар коленом назвал большой ошибкой.