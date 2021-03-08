20 фактов о новом Renault Duster для России

Популярный французско-румынский кроссовер следующего поколения добрался до российского рынка - машина освежилась внешне, получила новые опции, гамма моторов расширилась, а цены, как это всегда бывает, выросли. Мы съездили на тест-драйв модели в горы Дагестана и составили список фактов, которые вы хотели узнать о новом Duster.

1) Кузов другой, платформа прежняя. Несмотря на внешнюю схожесть с уходящей моделью, кузов Duster сделан заново - ни одной общей детали. В первое время будут некоторые проблемы с запчастями с разборок, придется чиниться у официалов.

Есть общие детали с Logan/Sandero - лобовое стекло и передние двери (с устаревшими ручками с нижним хватом). Платформа - все еще B0 (она же - global access), но в модернизированном виде (как у Kaptur/Arkana). Сам кузов стал жестче.

2) Российский Duster отличается от европейской версии, которую собирают в Румынии с конца 2017 года: здесь иной салон, другая гамма двигателей и "зимние" опции. Еще машину покрывают более твердым лаком - есть надежда, что сколов от камней будет меньше.

3) Автомобиль чуть-чуть вырос в размерах, но заметить это можно только с рулеткой. Углы съезда (31 градус спереди, 33 сзади) почти не изменились, просвет (210 мм) сохранился. Осталась прежней и схема подвески: МакФерсон спереди, сзади многорычажка для полноприводных модификаций и балка для монопривода.

Фото: Пресс-служба Renault

4) В гамме двигателей появился 1,3-литровый бензиновый турбомотор 150 TCe (150 л.c. и 250 Нм момента). Остались оба атмосферных варианта: базовый 1,6-литровый двигатель H4M (114-117 л.c. в моно- и полноприводных вариантах, 156 Нм) и самый популярный среди покупателей двухлитровый агрегат F4R (143 л.с., 192 Нм). Есть и дизель K9K объемом 1,5 литра (109 л.с., 240 Нм), в предыдущем поколении на него приходилось чуть больше 20 процентов продаж.

5) Гидромеханическая АКПП из гаммы пропала. Вместо автомата - вариатор CVT X-Tronic (Jatco JF016E) - он агрегатируется исключительно с топовым бензиновым турбомотором. Другие типы трансмиссии - 5-ступенчатая МКПП для самой простой переднеприводной модификации и 6-ступенчатая "механика" для всех остальных. Связку CVT и 150 TCe мы уже видели раньше - на Kaptur и Arkana. Специально под Duster вариатор перенастроили - для более стабильного поведения на бездорожье. Испытать его пока не получилось - на тесте были представлены модели исключительно с "механикой".

6) Все бензиновые моторы модели теперь сертифицированы под 92-й бензин - даже малообъемный турбированный агрегат. Но стоит помнить о качестве топлива в удаленных местах. Что под видом 92-го бензина льют на некоторых дагестанских заправках, представить сложно.

Фото: Пресс-служба Renault

7) У механической коробки все еще очень короткая первая передача - она заменяет "понижайку" на бездорожье, в городе можно смело стартовать со второй. Заодно изменился сам рычаг - он короче и удобнее.

8) В интерьере, знакомом по Arkana, которую мы испытывали не раз, улучшилась эргономика. Кнопки, ранее хаотично рассыпанные по салону, переехали на переднюю панель, шайба выбора режима трансмиссии встала на привычное место под правой рукой. Подрулевой пульт управления музыкой остался тем же - привет из начала нулевых в относительно современном салоне. По мнению большинства, интерьер выглядит на "Дастере" даже органичнее, чем на эффектной дизайнерской "Аркане".

Фото: Пресс-служба Renault

9) Сиденья - как на Arkana, с поясничным подпором, неким подобием боковой поддержки, без знакомой по прошлому поколению диванной мягкости. Исключительно удобными их не назовешь, но они лучше старых. Сиденья для задних пассажиров остались жесткими, подлокотника для них ни в одной из комплектаций не появилось. Зато теперь сзади есть двухступенчатый обогрев сидений и пара USB-портов. Обогрев передних также можно регулировать.

Фото: Пресс-служба Renault

10) Не слишком большой багажник чуть-чуть подрос в объеме. На 20 литров: до 428 и 468 литров для полно- и моноприводных версий. Под полом все еще полноразмерная запаска. Задние сиденья складываются, образуя ровную погрузочную площадку.

Фото: Пресс-служба Renault

11) Мультимедийная система в старших комплектациях получила 8-дюймовый тачскрин от все той же "Арканы" с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Интерфейс не самый понятный, но других в классе и не бывает. Как обычно, присутствуют странные сокращения: "Здравствуйте, Пользоват. 1". Модуль климат-контроля - удобный, с модными экранчиками внутри а-ля Land Rover.

12) Однозначным плюсом стало появления электроусилителя руля. Меньше вибраций, больше легкости при маневрировании. Наконец-то появилась регулировка не только по наклону, но и по вылету: диапазон маловат, но раньше не было и такого.

13) Само рулевое управление - типичное для кроссовера начального уровня и для "Дастера", без изысков. На трассе машина не блуждает, на бездорожье едет по нужной траектории. В общем, тут мало что изменилось. Если хочется ввинчиваться в повороты - условная Subaru XV будет стоить в два с половиной раза дороже.

Фото: Пресс-служба Renault

14) Не изменилась фирменная всеядная подвеска. На любом из соплатформенных Renault можно лететь по очень плохим дорогам с нормальной скоростью, Duster - не исключение. Хоть грунтовка, хоть залатанный тысячу раз чуть ли не советский асфальт - пассажирам будет комфортно.

Фото: Пресс-служба Renault

15) Внедорожные качества - все еще на высоте, по проходимости машина чуть уступает классическим "рамникам", но превосходит большинство собратьев по кроссоверному братству. В Дагестане "Дастер" погоняли и по бродам, и по песку, и по мокрой травянистой колее, и по каменистым серпантинам - на обычной зимней резине он упрямо едет вперед, когда можно было бы и остановиться. Пороги все еще пачкаются. Впрочем, к этому привыкаешь, как привыкли 450 тысяч человек, которые купили Duster в России за 9 лет присутствия модели на рынке.

16) Остались и галогеновые фары - светодиодная прострочка ходовых огней в некоторых комплектациях присутствует, но ксенона или LED-фар нет ни в одной. Свет по-прежнему слабоват, особенно дальний. Но со светодиодами было бы дорого - как покупать, так и менять в случае повреждения.

17) "Зимний" пакет, которым российский Duster отличается от европейца, здорово расширился. В зависимости от комплектации в машине могут быть подогрев лобового стекла и форсунок (а еще они переехали под капот), двухступенчатый обогрев руля и сидений и система дистанционного запуска двигателя.

Фото: Пресс-служба Renault

18) Появился ряд опций, прежде недоступных. Например, Hill Descent Control с регулировкой скорости спуска при помощи педали, иногда это может пригодиться. Есть и ассистент помощи при подъеме. В списке опционного оснащения присутствует не только камера заднего вида с динамической разметкой, но и камеры кругового обзора - без "вида сверху", да и в целом эта фишка кажется избыточной для утилитарного автомобиля.

19) В зависимости от оснащения в машине теперь могут быть установлены до шести подушек безопасности, в том числе боковые шторки. Если раньше в базе была только водительская подушка, то теперь она есть и у пассажира.

20) Цены подросли. Стоимость базовой комплектации Access, которую очевидно нельзя будет увидеть в салоне, - теперь от 945 000 рублей. 4х2, бензиновый 1,6-литровый мотор, МКП5 и полная нищета в салоне - в общем, на такой "Дастер" мало кто позарится. 91% владельцев уходящей генерации выбирали полный привод: и он предлагается для всей гаммы двигателей.

Цены на предсказуемо популярный вариант (полный привод, 2 литра, МКП6) стартуют с отметки в 1 210 000 руб в комплектации Life. Самый бюджетный "Дастер" c дизелем - от 1 230 000 руб. С автоматической трансмиссией (и безальтернативным для вариатора мотором 1,3 турбо) - от 1 400 000 руб. Прайс на хорошо оснащенный автомобиль с дополнительными опциями перевалит за полтора миллиона.

В сухом остатке: Renault Duster, пришедший в Россию с большим отставанием от европейской премьеры, улучшился почти по всем параметрам, не потеряв звания более-менее народного автомобиля. Выбор агрегатов расширился, опций появилось больше, а подвеска, за которую модель так любят за пределами Москвы, осталась прежней. Ждет ли машину успех на российском рынке? Безусловно. Есть ли в нем архаичные решения и видимые попытки сэкономить? Да, конечно. Но если бы не они - было бы еще дороже.