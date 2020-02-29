Renault Arkana: первый зимний тест-драйв

Французский кроссовер вывели на рынок прошлым летом, и нынешняя теплая зима стала для него первой. Чтобы оценить, как машина с московской пропиской ведет себя в настоящих русских условиях, пришлось сесть на самолет и отправиться в Екатеринбург. Туда, где снег в лесу и расчищенный лед на Верх-Исетском пруду.

Вечная зима, водка и балалайка - набор штампов о России, о которых знает каждый иностранец. Но после водки за руль нельзя, учиться играть на балалайке - лень, а вместо зимы у нас в средней полосе - лужи и бурые останки декабрьских сугробов. В Екатеринбурге и окрестностях иначе: граждане ходят в шапках, лоси выходят из леса в поисках пропитания с протянутым копытом, а юноши за рулем "Жигулей" оккупируют парковки у супермаркетов после захода солнца.

Но у нас не "Жигули", а Renault Arkana в топовой комплектации, поэтому на парковку мы не поедем. Как бы ни хотелось испытать машину за стартовый миллион рублей, на тест-драйв по традиции выдали Edition One: с полным приводом, новым 150-сильным турбодвигателем TCE 150 и вариатором CVT8. Как мы помним, в базе автомобиль оснащается передним приводом, 1,6-литровым безнаддувным мотором и пятиступенчатой механикой.

Мы уже успели поездить на "Аркане" в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому нам было интересно поведение автомобиля в зимнее время. В первый день мы испытывали кроссовер в смешанном лесу, во второй - на гоночной ледовой трассе в Екатеринбурге.

Фото: Пресс-служба Renault.

По заявлениям производителя, платформа Arkana сильно отличается от привычной нам B0, но мы-то все понимаем - унификация с другими моделями тут велика. И на плохой дороге близость новинки Kaptur и Duster - жирный плюс. Машина стала жестче, приятнее в управлении, а вот всеядность и энергоемкость подвески сохранились. К слову об управляемости - относительно родственников автомобиль стал менее валким, он приятнее рулится на высоких скоростях и меньше кренится в поворотах. Стоит оговориться, что активному водителю помогают кресла приятной формы с боковой поддержкой, которых так не хватает в каршеринговых Kaptur.

А вот руль с электроусилителем пустоват, и объезжать каждую яму не тянет - зато можно привычно, по-логановски, забить и ехать напролом, по колее. Тормозов, несмотря на задние барабаны, вполне хватает даже на плохом зимнем покрытии, что бы ни говорили в комментариях.

Так же и со связкой 1,3-литрового турбомотора с вариатором. Да, турбояма присутствует, а отсутствие реальных передач в коробке смазывает ощущения от разгона, но паспортных 10,5 секунд до 100 км/ч хватит большинству владельцев. По ощущениям, вариатор Jatco восьмого поколения стал отзывчивее, и почти не воет на одной ноте, как это раньше было принято у бесступенчатых трансмиссий.

Фото: Пресс-служба Renault.

На заснеженной грунтовке на Arkana можно двигаться быстрее, чем на большинстве пузотерок и маленьких кроссоверов, в том числе благодаря честным 205 мм клиренса и заводской защите картера. Хотя, как уже все отмечали, база тут длинная (2721 мм), поэтому особенно высокие бугры стоит проходить наискосок. И следить за бамперами - свесы длинные, а в наших сугробах может скрываться что угодно, вплоть до арматуры и полузакопанных бетонных блоков.

Перед нашей поездкой автомобиль защитили дополнительно, приварив спереди толстый металлический щит. И на второй день тест-драйва мы убедились, что лишней страховки не бывает. Нас пригласили на Верх-Исетское озеро, где каждую зиму строят гоночную трассу на льду. Через сервисные настройки на Arkana отключили систему стабилизации, чтобы показать, что на ней можно двигаться и в управляемом заносе - все как у больших. И действительно - играя газом и рулем, можно вполне успешно проходить шпильки в скольжении, одну за другой. Кроссовер с отечественными корнями на льду ведет себя вполне понятно, а из-за легкого руля даже после пары-тройки часов активного вождения не чувствуется усталости в мышцах.

Другое дело, что в реальных условиях эксплуатации отключать ESP никто не будет, да и смысла в этом никакого нет - система делает поездку по льду скучной, но безопасной, как сейчас и принято. Не дает раскручивать колеса и уходить в занос - зато машина останется целой, а пассажиры перестанут жаловаться на головокружение и тошноту.

Фото: Пресс-служба Renault.

Раз уж заговорили о пассажирах, можно заглянуть в салон. И как все уже отмечали - интерьер скучноват, пластик - жесткий и гулкий, а мультимедийная система в топовой комплектации порой удивляет спорными решениями - например, при наборе адреса часть букв на клавиатуре приходится искать аж на втором экране. Ладно бы только бесполезные Ъ и Ё, но даже популярные Б и Ж. Зато посадка водителя, как мы уже говорили, неплохая, хоть и с ручными регулировками, а руль наконец-то регулируется по высоте и вылету. Места в салоне - достаточно, запас над головой при росте чуть выше среднего - есть.

И напоследок пару слов об экстерьере. Еще с момента презентации на Московском автосалоне в 2018 году было понятно, что "Аркану" будут покупать за дизайн. С ним тут точно все в порядке, он по-французски стильный, но без азиатских затейливых изгибов, а светодиодные фары в базе - приятный бонус.

Вообще Renault Arkana у нас принято ругать - мол, и интерьер деревянный, и задние тормоза - барабанные, а вариатор с турбомотором - якобы недолговечны, да и вообще, можно же взять (тут следует название любой другой, но более дорогой модели, желательно с ценами 2013 года). И никого не волнует, что мотор разрабатывали совместно с немцами из Daimler, которым принято доверять, а вариатор JF016Е ставят на глобальные модели Nissan, Renault и Mitsubishi уже несколько лет.

Фото: Пресс-служба Renault

И обсуждающие и осуждающие каждый раз забывают, что говорят об автомобиле за миллион-полтора рублей, стоящий в эконом-сегменте российского кроссоверного рынка, в самом бюджетном звене автомобильной пищевой цепочки.

Из-за модного купеобразного кузова Arkana выглядит дорого и играет в чужой лиге - на поле Toyota C-HR и Mitsubishi Eclipse Cross. А ее настоящие конкуренты - Renault Kaptur и Hyundai Creta. Тульско-китайский Haval F7x и немецкий классик VW Tiguan, с которым любят сравнивать французского москвича, в самых доступных комплектациях стоят столько же, сколько Arkana в топе.

Что ни говори, автомобиль получился противоречивый - очень приятный внешне, достаточно простой внутри, пригодный к бездорожью вменяемой сложности, но не самый шустрый в городе. Но за свои деньги - точнее более интересный, чем тот же Kaptur.