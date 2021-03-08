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Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent поднялась выше 70 долларов за баррель

Нефть марки Brent снова дорожает на бирже. Впервые с января 2020 года стоимость майского фьючерса выросла на 1,78 процента и достигла 70,78 доллара за баррель. Такие данные приводит РИА Новости.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Вице-премьер Александр Новак заявил, что рост цен на "черное золото" говорит об оптимизме на рынке и его восстановлении к докризисным показателям. В апреле Россия увеличит добычу нефти на 130 тысяч баррелей в сутки. Для нашей страны это особенно важно в период роста сезонного спроса, подчеркнул Новак.

Напомним, что четвертого марта входящие в ОПЕК+ страны приняли решение сохранить действующие условия сделки о сокращении добычи нефти.

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