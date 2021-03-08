Джокович превзошел рекорд Федерера по лидерству в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг сильнейших игроков мира. Первую строчку в нем по-прежнему занимает серб Новак Джокович. По количеству недель на первой строчке Джокович опередил Роджера Федерера.

33-летний серб является первой ракеткой мира уже 311 недель, а швейцарец лидировал на протяжении 310 недель. Пропустивший долгое время из-за травмы Федерер в обновленном рейтинге опустился уже на шестую строчку.

Других изменений не произошло - лучший из россиян Даниил Медведев по-прежнему третий, хотя через неделю официально поднимется на вторую строчку. Выигравший турнир в Роттердаме Андрей Рублев остался на восьмой строчке.

В чемпионской гонке АТР лидирует Джокович, далее идет Медведев, а Рублев благодаря воскресному успеху поднялся на третью строчку.

Рейтинг АТР на 8 марта

1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 12030 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 9850,

3 (3). Даниил Медведев (Россия) - 9735,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) - 9125,

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) - 6660,

6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) - 6630,

7 (7). Александр Зверев (Германия) - 5615,

8 (8). Андрей Рублев (Россия) - 5019…

21 (21). Карен Хачанов (Россия) - 2290...

45 (44). Аслан Карацев - 1382.