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Рубрика: В мире

Экс-супруга богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя

Бывшая жена Джеффа Безоса, который не раз возглавлял список самых богатых людей мира, вышла замуж за учителя. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Фото: ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
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Церемония бракосочетания состоялась в американском городе Сиэтл. "Теперь я женат на одном из самых щедрых и добрых людей, которых я знаю, и присоединяюсь к ней в готовности передать колоссальный финансовый капитал на помощь другим", - заявил Дэн Джуэтт, нынешний супруг Маккензи Скотт. Бэзос, в свою очередь, назвала нового мужа своей экс-жены "замечательным парнем", добавив, что "рад за обоих".

Напомним, после развода в 2019 году Маккензи получила четвертую часть доли Безоса в Amazon. Ее состояние после этого составило 36 миллиардов долларов. Затем женщина пожертвовала более 1,7 миллиарда долларов на благотворительность.

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