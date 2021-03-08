Песков опроверг причастность РФ к критике западных вакцин от COVID-19

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в западных СМИ, что Москва начала кампанию по дискредитации других вакцин от коронавируса.

"Это чушь. Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к критике вакцин", - заявил Песков. Он добавил, что "каждый день и каждый час в каждом англосаксонском СМИ" публикуются материалы с негативной оценкой российской вакцины "Спутник V". "Если мы будем рассматривать каждую публикацию как результат усилий американских спецслужб, мы с ума сойдем", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря лидера России.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сожаление в связи с попытками превратить тему вакцинации от COVID-19 в предмет геополитических измышлений. "Это печально", - сказал глава МИД. При этом подавляющее большинство зарубежных журналистов дорожит своим авторитетом, пытаются провести глубокий анализ ситуации.