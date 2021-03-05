Шойгу назвал российскую вакцину от COVID-19 лучшей в мире

"У нас самая низкая смертность, у нас самый низкий коэффициент заболеваемости - это по всей стране. У нас самое большое количество вакцинированных. Спасибо нашим ученым, нашему 48-му Центральному научно-исследовательскому институту, людям, которые день и ночь трудились, чтобы у нас сначала появилась лучшая тест-система по определению этой болезни, а потом появилась лучшая в мире вакцина", - с такими словами в Центральном академическом театре российской армии обратился Сергей Шойгу к собравшимся в преддверии международного женского дня.

Министр также выразил благодарность всем врачам и медсестрам. Он напомнил, что одним из первых привился отечественной вакциной "Спутник V".

"Прививаются все, в том числе и ваш покорный слуга, и вам рекомендую сделать то же" - посоветовал глава Минобороны.

И, конечно, министр не мог на этом торжественном мероприятии не поздравить всех женщин, не только врачей.

"Я бы хотел вас поблагодарить всех за все, что вы делаете и для нас, и для страны, и для каждой семьи. И все, что в конце в концов доброго и хорошего окружает нас, сделано благодаря вам, вашим заботам, вашей душе, вашим рукам. Вам огромное спасибо. В Вооруженных силах на сегодняшний день более 300 тысяч женщин, в том числе примерно 270 тысяч - это гражданский персонал и порядка 40 тысяч - военнослужащие. Только за прошедший год наши женщины получили более 300 государственных наград, среди них 31 боевая награда. Это о многом говорит. Говорит о том, что не только мужчины способны на подвиги, и не только они могут и заслуживают такой оценки со стороны государства", - обратился генерал армии к женщинам.

При этом министр отметил и тех, кто представляет нашу военную медицину за пределами страны, в Сирии и Нагорном Карабахе, а также вручил государственные и ведомственные награды 16 отличившимся женщинам-военнослужащим.