В Коми завели дело после нападения стаи собак на четырехлетнюю девочку

Следственный комитет по Республике Коми возбудил уголовное дело в связи с нападением стаи собак на девочку городе Печоры.

Как сообщает СК по Коми, в случившемся следователи видят признаки халатности.

Напомним, на четырехлетнюю девочку собаки напали в конце февраля. У ребенка рваные раны на лице, голове, ногах. Малышка до сих пор находится в больнице.

Следователи намерены выяснить, из-за чего произошло нападение и почему в Печоре так много бездомных собак.

Проблема безнадзорных собак, которые сбиваются в стаи и держат в страхе местных жителей, актуальна для многих населенных пунктов Коми. Например в Ухте свора собак три месяца назад насмерть загрызла женщину.