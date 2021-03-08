В баскетбольной Студенческой лиге прошли финалы дивизионов

В чемпионате Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) в минувшие выходные состоялись финальные турниры различных дивизионов, в том числе и в главном из них, где выступают ведущие мужские команды - в Студенческой Лиге РЖД.

Чемпионат АСБ проводится при поддержке Министерства спорта РФ в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни", Министерства науки и высшего образования РФ и Российского студенческого спортивного союза.

"Финал Восьми" главного мужского дивизиона состоялся в Ставрополе. В матчах четвертьфинала зафиксированы такие результаты: МГАФК (Малаховка) - "КФУ-Грифоны" (Симферополь) - 107:61, "Академия спорта" (Казань) - "УрФУ-Уралмаш" (Екатеринбург) -101:88, МГУ (Москва) - "Зенит-ЛГУ" (Санкт-Петербург) - 91:68,

СПбГУПТД (Санкт-Петербург) - "Южный слон-СКФУ" (Ставрополь) - 68:49. Затем в полуфиналах команда Московской государственной Академии физической культуры и спорта из областной Малаховки разгромила студентов казанской Поволжской госакадемии - 124:64, а баскетболисты Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна взяли верх над МГУ - 89:82. Во встрече за "бронзу" МГУ победил казанцев - 109:99, в финале МГАФК не оставил шансов соперникам с берегов Невы - 86:63. Здесь все решила вторая четверть, выигранная "Малаховкой" с впечатляющим счетом 33:5. Лучшими бомбардирами у победителей дивизиона стали Даниил Плужников (25 очков) и Дмитрий Попов (15).

Именно Плужников в итоге и был признан самым ценным игроком (MVP) прошедшего в Ставрополе "Финала Восьми" мужской Студенческой лиги РЖД. Вот обладатели индивидуальных наград по линиям амплуа, фактически символическая пятерка турнира: защитники - Иван Ершов (СПбГУПТД), Даниил Плужников (МГАФК); форварды - Дмитрий Попов (МГАФК), Никита Трошин (СПбГУПТД), Иван Пьянзин (МГУ).

- На протяжении всего регулярного сезона мы изучали соперников. СПбГУПТД - очень сильная команда, которая по длине скамейки и своему составу не уступает нам, - сказал наставник "Малаховки" Анатолий Лаптев после финала. - Победить оппонента в решающей игре дивизиона удалось за счет характера и мозгов. Парни провели шикарную вторую четверть и доказали, что достойны быть чемпионами. Попутно замечу, что перед выездом на турнир у нас получил травму один из основных игроков. В первом матче в Ставрополе мы потеряли "большого". Пришлось вводить в ротацию новых ребят. И я рад, что парни, которые не получали игровое время, здесь справились с новыми задачами. Это элитный дивизион, в котором играют топовые команды страны. В этом сезоне еще и формула была составлена такая, при которой мы постоянно играли с сильными коллективами. Каждый матч - большой стресс, и отличная возможность для роста спортсменов.

У девушек аналогичный "Финал Восьми" главного дивизиона прошел ранее в Орле. Здесь в решающей игре за титул команда Чувашского государственного университета из Чебоксар "ЧГУ-Атланта" победила екатеринбургский "УрФУ - Сима-Ленд" - 73:62. "Бронза" у питерского коллектива "Черные Медведи - Политех". Лауреаты турнира: MVP - Анастасия Макарьева ("ЧГУ-Атланта"); защитники - Арина Нагибина ("Черные Медведи-Политех"), Вероника Михалева ("ЧГУ-Атланта"); форварды - Валерия Стрелкова, Елизавета Колотовкина (обе - "УрФУ"), Анастасия Макарьева ("ЧГУ-Атланта").

Позади и финальные турниры в дивизионах, составленных по географическому принципу. Здесь нельзя не выделить некоторые индивидуальные достижения игроков. Так, например, в победном (113:112) для его команды полуфинальном матче дивизиона "Черноземье" защитник воронежского ВГИФК Никита Анохин, играя против соперников из ивановского ХимТеха, набрал 66 (!) очков. Бомбардир провел на площадке все 40 минут чистого времени, реализовал 12 дальних (трехочковых) бросков. В играх этого же дивизиона особняком стоит "трипл-дабл" баскетболиста тамбовской "ТГУ-Державы" Антона Сивохина - 33 очка, 10 подборов и 11 перехватов против Орловского аграрного университета (96:55) в полуфинале за 5-8-е места. "Трипл-даблы" в Студенческой лиге не редкость, но Сивохина можно смело назвать восходящей звездой ассоциации, ведь этому спортсмену всего 16 лет.

Теперь впереди у студенческих команд общенациональный, Всероссийский финал - "Лига Сергея Белова". У мужчин и женщин квалификация Лиги Белова пройдет во второй половине марта "пулами" по 4 участника в каждом. География этих турниров широчайшая - от Крыма до Дальнего Востока: Симферополь, Хабаровск, Белгород, Великий Новгород, Владимир, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Новокузнецк, Орел, Оренбург, Смоленск, Ставрополь, Тверь, Томск, Тюмень и Уфа.

Комментарий

Сергей Крюков, исполнительный директор АСБ:

- Мы проводим очень сложный сезон. Выбран наиболее оптимальный в нынешних условиях формат. Вынуждены сократить число команд в основной сетке Лиги Белова с 64 до 32. Но главное - было принято беспрецедентное решение: в этом сезоне подать заявку на участие в Лиге Белова могла абсолютно любая команда. Дело в том, что многие клубы не могли полноценно участвовать в дивизиональном этапе из-за пандемии, локальных запретов и иных проблем. Это не их вина. Мы как семья АСБ даем возможность каждой российской студенческой команде выиграть звание чемпиона, начав свой путь с квалификации Лиги Белова. Всего в Лигу Белова заявилось 120 (!) команд - 74 мужские и 46 женских.