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08.03.2021 16:16
Рубрика: Власть

В Госдуме примут меры по недопуску блокировки материалов СМИ РФ в соцсетях

Текст: Татьяна Замахина

У комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ есть идеи о том, какие меры нужны, чтобы не допустить повторения блокировок материалов российских СМИ в соцсетях. Об этом журналистам заявил глава комиссии Василий Пискарев. Депутаты также хотят выяснить причины проявления цензуры со стороны Facebook.

Роскомнадзор потребовал от Facebook обосновать блокировку аккаунтов

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в аккаунтах российских СМИ, о задержании сторонников украинской радикальной группы силами ФСБ России​​​. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, заявил, что парламентарии будут предлагать законодательные решения, чтобы не допустить подобного в будущем.

"Мы полностью поддерживаем это предложение, - отметил Пискарев. - Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определенные предложения и наработки".

Парламентарий подчеркнул, что такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством.

По его словам, в комиссии хотели бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос, означает ли данная блокировка материалов, распространенных в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России.

Власть Работа власти Общество СМИ и соцсети Законодательная власть Госдума Компании Информационные технологии Facebook

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