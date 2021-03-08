В Госдуме примут меры по недопуску блокировки материалов СМИ РФ в соцсетях

У комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ есть идеи о том, какие меры нужны, чтобы не допустить повторения блокировок материалов российских СМИ в соцсетях. Об этом журналистам заявил глава комиссии Василий Пискарев. Депутаты также хотят выяснить причины проявления цензуры со стороны Facebook.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к информации, размещенной в аккаунтах российских СМИ, о задержании сторонников украинской радикальной группы силами ФСБ России​​​. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя инцидент, заявил, что парламентарии будут предлагать законодательные решения, чтобы не допустить подобного в будущем.

"Мы полностью поддерживаем это предложение, - отметил Пискарев. - Вопрос неоднократно обсуждался на заседании комиссии, и у нас есть определенные предложения и наработки".

Парламентарий подчеркнул, что такие действия неприемлемы и должны получить оценку в соответствии с российским законодательством.

По его словам, в комиссии хотели бы услышать от руководства соцсети ответ на вопрос, означает ли данная блокировка материалов, распространенных в СМИ российскими спецслужбами для информирования своих граждан, что Facebook поддерживает действия экстремистских неонацистских групп на территории России.