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Рубрика: В мире

Bloomberg: Трамп разрешил республиканцам использовать его имя для сбора средств

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Экс-президент США Дональд Трамп дал свое согласие на использование Республиканской партией его имени и образа для сбора средств. На выходных он сообщил председателю Национального комитета партии Ронне Макдэниел, что не против использования его имени в том же формате, как и сейчас.

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Такую информацию в понедельник распространило агентство Bloomberg, пишет ТАСС. По его данным, такое решение Трамп принял после того, как республиканцы заявили, что у партии "есть полное право ссылаться на публичных фигур", согласно положениям конституции страны. Ближайшее мероприятие по сбору средств, в котором бывший президент может принять участие, состоится во Флориде.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что юристы Трампа направили трем крупнейшим организациям Республиканской партии уведомление о необходимости прекратить использование его имени и образа для сбора средств. Издание отмечало, что Трамп был "взбешен" тем, что его имя без разрешения используется организациями, "которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него".

Сенат конгресса США 13 февраля оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу перед беспорядками, произошедшими шестого января в здании Капитолия. Импичмент бывшему хозяину Белого дома предлагалось вынести задним числом, чтобы в будущем лишить его возможности баллотироваться на пост президента.

В мире США Дональд Трамп

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