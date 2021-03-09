Bloomberg: Трамп разрешил республиканцам использовать его имя для сбора средств

Экс-президент США Дональд Трамп дал свое согласие на использование Республиканской партией его имени и образа для сбора средств. На выходных он сообщил председателю Национального комитета партии Ронне Макдэниел, что не против использования его имени в том же формате, как и сейчас.

Такую информацию в понедельник распространило агентство Bloomberg, пишет ТАСС. По его данным, такое решение Трамп принял после того, как республиканцы заявили, что у партии "есть полное право ссылаться на публичных фигур", согласно положениям конституции страны. Ближайшее мероприятие по сбору средств, в котором бывший президент может принять участие, состоится во Флориде.

Напомним, ранее газета Politico сообщила, что юристы Трампа направили трем крупнейшим организациям Республиканской партии уведомление о необходимости прекратить использование его имени и образа для сбора средств. Издание отмечало, что Трамп был "взбешен" тем, что его имя без разрешения используется организациями, "которые помогают республиканцам, поддержавшим импичмент в отношении него".

Сенат конгресса США 13 февраля оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии США в Палате представителей. Трампа обвинили в подстрекательстве к мятежу перед беспорядками, произошедшими шестого января в здании Капитолия. Импичмент бывшему хозяину Белого дома предлагалось вынести задним числом, чтобы в будущем лишить его возможности баллотироваться на пост президента.