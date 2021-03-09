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09.03.2021 11:01
Рубрика: Легковые авто

GMC рассказала, когда выйдет новый Hummer EV

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба GMC Фото: Пресс-служба GMC
Фото: Пресс-служба GMC

Компания GMC рассказала, что в настоящее время новый Hummer, возрождённый с электрической силовой установкой, проходит тесты перед тем, как поступит в розничную продажу.

Фото: iStock
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"Прежде чем транспортное средство появится в гаражах клиентов, оно проходит всевозможные испытания, которые позволяют нам быть уверенными в его возможностях", - говорится в сообщении компании.

Известно, что GMC Hummer EV прошёл зимние тесты в Мичигане: команда инженеров испытывала внедорожник на различных типах скользких поверхностей, калибруя системы векторизации крутящего момента и контроля устойчивости.

Производство и старт продаж нового Hummer EV запланированы на осень 2021 года. Модель будет выпущена в исполнении Edition 1, которую отличает белый цвет кузова, салон, выполненный в чёрно-белой гамме, и богатое оснащение.

Первой на рынок выйдет трёхмоторная конфигурация электровнедорожника с суммарной отдачей агрегатов 1014 л.с. и запасом хода примерно 560 км. Цена - 112 595 долларов (около 8.4 млн рублей).

В 2022 году появится Hummer EV3X с тремя моторами, но меньшей отдачей - 811 л.с., и автономностью 480 км. На весну 2023 года запланирован выход двухмоторного Hummer EV2X (634 л.с.), а в 2024 GMC начнёт реализацию самой доступной модификации Hummer EV2 с пробегом 400 км на одной зарядке.

Премьера Hummer EV состоялась в октябре 2020 года.