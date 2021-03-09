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09.03.2021 03:45
Рубрика: Общество

Вильфанд рассказал об аномальных морозах в европейской части России

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Погодная аномалия в центре европейской части России не перестает удивляет синоптиков. На этой неделе из-за антициклона в Москве и области ожидаются морозы, которые запомнятся.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, что утром девятого марта столбики термометров опустятся до отметки -19 градусов. Днем чуть теплее - минус 10 градусов. В дальнейшем мороз будет только усиливаться. В темное время суток - от минус 19 до минус 21 градуса, по области - минус 24 градуса, в отдельных районах и минус 28. "Такой температурный фон больше характерен для января, это на 11-13 градусов ниже климатической нормы", - подчеркнул метеоролог.

Такие морозы в марте бывают очень редко. За все время наблюдений за погодой в столице 25-градусные морозы отмечались лишь один раз - в далеком 1915 году, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, в конце недели синоптическая ситуация изменится - с запала приблизиться циклон, который принесет с собой осадки и потепление. В субботу, 13 марта, днем уже около нуля градусов, а 14-го - воздух прогреется до плюс 7 градусов.

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