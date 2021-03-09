Мэрию Якутска временно возглавил Роман Сорокин

Исполняющим обязанности главы Якутска назначен первый заместитель руководителя городской администрации Роман Сорокин.

Врио главы города Евгений Григорьев с 8 марта находится в отпуске. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Алексей Толстяков.

Отпуск связан с тем, что Евгений Григорьев участвует в досрочных выборах мэра Якутска, назначенных Городской думой после ухода с должности Сарданы Авксентьевой.

Голосование пройдет в течение трех дней с 26 по 28 марта. В качестве кандидатов на должность мэра зарегистрированы восемь человек.