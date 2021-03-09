В Кирове завели дело из-за высаженной из автобуса на мороз девочки

В Кирове возбуждено уголовное после того, как 12-летнюю девочку высадили в мороз из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Дело завели по статье 125 УК России "Оставление в опасности". Надзорное ведомство признало это решение законным. Сейчас прокуратура проводит проверку, во время которой оценят действия работников автотранспортного предприятия.

Напомним, инцидент произошел 25 февраля. Известно о нем стало позже из социальных сетей. Кондуктор рейсового автобуса № 33, следовавшего по маршруту поселок Садаки - Киров, попросила ребенка выйти, потому что девочке не хватило рубля для оплаты проезда. При этом на улице уже темнело, а температура воздуха опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.

Отметим, ранее президент России подписал закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Речь идет о детях, которые едут без взрослых.