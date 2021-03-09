В Кирове завели дело из-за высаженной из автобуса на мороз девочки

Новости

Новый мультфильм Disney возглавил прокат в выходные 12:20
Завершились испытания модульного пистолета Лебедева "Рысь" 12:20
В РФ впервые с 3 октября выявили менее 10 тысяч случаев COVID-19 за сутки 12:13
Всемирный мобильный конгресс в Барселоне пройдет в офлайн-режиме 12:10
Рослесхоз рассказал, где в России появились новые леса 12:00
В Латвии раскрыли дело о похищении пушки с советского памятника 11:38
Минфин допустил, что будет меньше брать в долг 11:30
В Хабаровском крае снимут жесткие ограничения по COVID-19 11:27
Оперштаб: Еще 1027 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:13
В Ярославле скончалась Народная артистка РФ Татьяна Иванова 11:13
В московском метро мужчина распылил газ в вагоне 10:50
Полкилограмма камней достали из мочевого пузыря жителя Ишима 10:50
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл для испытаний в Калининград 10:49
На HBO Max выложили новую "Лигу справедливости" вместо "Тома и Джерри" 10:45
МВД начало поиски устроителей кровавых собачьих боев под Воронежем 10:45
Мясников оценил необходимость делать прививку переболевшим COVID-19 10:43
Умер главный тренер "Красной Армии" Александр Левицкий 10:41
В Москве подорожало жилье бизнес-класса 10:21
ЗАГСы Москвы рассказали о самых популярных "космических" именах детей 10:21
Израиль не признал используемую на Украине вакцину от COVID-19 10:18
В Югре завершили утилизацию углеводородов после аварии на Оби 10:05
Российская артиллерия стала самой точной в мире 09:49
В Финляндии перенесут муниципальные выборы из-за коронавируса 09:45
СМИ: В России заморозят цены на мясо птицы 09:41
В Курганской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет 09:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

В Кирове завели дело из-за высаженной из автобуса на мороз девочки

Текст: Яна Шамаева

В Кирове возбуждено уголовное после того, как 12-летнюю девочку высадили в мороз из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Фото: iStock
В Челябинске потерявших билеты детей высадили из трамвая на мороз

Дело завели по статье 125 УК России "Оставление в опасности". Надзорное ведомство признало это решение законным. Сейчас прокуратура проводит проверку, во время которой оценят действия работников автотранспортного предприятия.

Напомним, инцидент произошел 25 февраля. Известно о нем стало позже из социальных сетей. Кондуктор рейсового автобуса № 33, следовавшего по маршруту поселок Садаки - Киров, попросила ребенка выйти, потому что девочке не хватило рубля для оплаты проезда. При этом на улице уже темнело, а температура воздуха опустилась ниже 20 градусов по Цельсию.

Отметим, ранее президент России подписал закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. Речь идет о детях, которые едут без взрослых.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

Главное сегодня

Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
За сутки в России подтверждено 9445 случаев COVID-19 в 84 регионах
За фейки о росте цен предложили ввести уголовную ответственность
Вакцинация от COVID-19 для учителей останется добровольной
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл для испытаний в Калининград
Колокольцев: В базе МВД есть геном уже более 1 млн человек
Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с госуслуг