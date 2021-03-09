Столица Крыма накопила запас воды на случай аварий

Симферополь по-прежнему будет пользоваться водой из артезианских скважин, оставляя водохранилища естественного стока на случай аварий в магистральных сетях. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

- Мы наконец-то накопили резервный миллион кубометров в Симферопольском водохранилище, который позволит в случае аварий на магистральном водоводе брать воду оттуда, - сказал Баженов. - В Партизанском и Аянском водохранилищах у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах.

По словам руководителя "Вода Крыма", крупная авария на трубопроводе диаметром 1200 миллиметров произошла на прошлой неделе в районе села Приятное свидание под Симферополем. Причиной аварий, как правило, становится износ оборудования и самих водопроводных сетей, эксплуатирующихся вот уже более полугода в режиме чрезвычайной ситуации. Ожидается, что 10 марта будет запущен новый насос, который устранит проблему подачи воды на верхние этажи симферопольских многоэтажных домов.

По данным Крымского гидрометцентра, в феврале запасы воды в водохранилищах естественного стока полуострова пополнились на 12 миллионов кубометров. Белогорское водохранилище получило приток в объеме 4,477 миллиона кубометров, Симферопольское - 1,065, Счастливое - 1,573, Партизанское - 1,712, Чернореченское - 9,486 миллиона кубометров. К началу марта общий запас воды во всех водохранилищах, расположенных в руслах рек, составлял 48,308 миллиона кубометров воды. Это на 11,636 миллиона больше, чем было в начале зимы, однако недостаточно для бесперебойного водоснабжения части городов и районов Крыма.

Напомним, Симферополь и Симферопольский район с начала сентября 2020 года живут в режиме ограниченного водопотребления. Вода подается в дома дважды в сутки в утренние и вечерние часы. Чуть позже на ограниченный режим перешли Бахчисарай и Бахчисарайский район. Ближе к новому году ограничить водопотребление были вынуждены ввести Большая Ялта и Алушта. Ялта в январе отменяла ограничения, однако 25 февраля вынуждена были снова вернуться к режимному водопотреблению.