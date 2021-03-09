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09.03.2021 12:24
Рубрика: Экономика

Столица Крыма накопила запас воды на случай аварий

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Симферополь по-прежнему будет пользоваться водой из артезианских скважин, оставляя водохранилища естественного стока на случай аварий в магистральных сетях. Об этом сообщил гендиректор госпредприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов.

- Мы наконец-то накопили резервный миллион кубометров в Симферопольском водохранилище, который позволит в случае аварий на магистральном водоводе брать воду оттуда, - сказал Баженов. - В Партизанском и Аянском водохранилищах у нас достаточный запас, но исключительно для подачи воды на время устранения аварий на водоводах.

Водохранилища Крыма за февраль пополнились на 12,3 млн кубометров

По словам руководителя "Вода Крыма", крупная авария на трубопроводе диаметром 1200 миллиметров произошла на прошлой неделе в районе села Приятное свидание под Симферополем. Причиной аварий, как правило, становится износ оборудования и самих водопроводных сетей, эксплуатирующихся вот уже более полугода в режиме чрезвычайной ситуации. Ожидается, что 10 марта будет запущен новый насос, который устранит проблему подачи воды на верхние этажи симферопольских многоэтажных домов.

По данным Крымского гидрометцентра, в феврале запасы воды в водохранилищах естественного стока полуострова пополнились на 12 миллионов кубометров. Белогорское водохранилище получило приток в объеме 4,477 миллиона кубометров, Симферопольское - 1,065, Счастливое - 1,573, Партизанское - 1,712, Чернореченское - 9,486 миллиона кубометров. К началу марта общий запас воды во всех водохранилищах, расположенных в руслах рек, составлял 48,308 миллиона кубометров воды. Это на 11,636 миллиона больше, чем было в начале зимы, однако недостаточно для бесперебойного водоснабжения части городов и районов Крыма.

Напомним, Симферополь и Симферопольский район с начала сентября 2020 года живут в режиме ограниченного водопотребления. Вода подается в дома дважды в сутки в утренние и вечерние часы. Чуть позже на ограниченный режим перешли Бахчисарай и Бахчисарайский район. Ближе к новому году ограничить водопотребление были вынуждены ввести Большая Ялта и Алушта. Ялта в январе отменяла ограничения, однако 25 февраля вынуждена были снова вернуться к режимному водопотреблению.

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