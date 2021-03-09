Названы возможные причины горения углеводородов в акватории Оби

Северо-Уральское управление Ростехнадзора расследует обстоятельства аварии на резервном подводном переходе магистрального продуктопровода "СибурТюменьГаз" в Югре. Здесь, в акватории Оби, в минувшими выходные произошла утечка и углеводородов и вспыхнул пожар.

"Можно предположить следующие причины: дефекты мест соединения участков трубопровода, потеря металла, вызванная коррозией и эрозией, изменение линейных нагрузок на трубопровод, внешние повреждения", - сообщает надзорный орган.

По данным на сегодня, девять утра по московскому времени, остаточное давление на участке составляет 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечен, линейные краны закрыты.

"Для безопасности населения и недопущения случаев выхода на лед берега реки контролируют сотрудники службы безопасности предприятия и оперативные службы Нижневартовского района", - передает пресс-служба газоперерабатывающей компании.

В районе аварии будут взяты пробы воды и воздуха. Пока ведется расследование инцидента, местным жителям запретили ловить в этом месте рыбу.