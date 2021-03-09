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09.03.2021 04:05
Рубрика: Спорт

Казань показала силу

"Рубин" во второй раз в сезоне победил "Зенит"
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8399)
В одном из центральных матчей 21-го тура Премьер-лиги "Рубин" принимал чемпиона страны "Зенит". Уже на последних минутах хозяева вырвали победу - 2:1.
С начала года "Рубин" обыграл в гостях "Спартак", а теперь одолел на своем поле чемпиона страны "Зенит". Фото: РИА Новости С начала года "Рубин" обыграл в гостях "Спартак", а теперь одолел на своем поле чемпиона страны "Зенит". Фото: РИА Новости
С начала года "Рубин" обыграл в гостях "Спартак", а теперь одолел на своем поле чемпиона страны "Зенит". Фото: РИА Новости

Перед этим матчем гости попали в не самую приятную историю. "Сине-бело-голубые" забыли привезти на поединок комплекты игровой формы для футболистов. Вариант с отменой или переносом встречи не рассматривался, однако питерский клуб вынужден был заказать дополнительный чартерный рейс, чтобы в Казань привезли экипировку.

Вратарь "Рубина" заявил, что отбил пенальти от Дзюбы благодаря реакции

Матч в Казани получился сверхбоевым. "Рубин" открыл счет в первом тайме после пенальти, который Сергей Карасев назначил, посмотрев VAR. Отличился Джордже Деспотович. После перерыва гости активизировались и сравняли счет усилиями Сердара Азмуна.

Концовка встречи вышла очень эмоциональной: уже в компенсированное время Денис Макаров вывел хозяев вперед. Впрочем, "Зенит" даже в такой ситуации мог рассчитывать на ничью, но уже на 98-й минуте Артем Дзюба не смог реализовать пенальти. Как итог - 2:1 в пользу "Рубина", во второй раз в сезоне обыгравшего питерцев.

Потихоньку оживает "Локомотив". Команда Марко Николича выиграла второй матч подряд с сухим счетом. Вслед за успехом в дерби с ЦСКА (2:0), "красно-зеленые" разгромили на выезде тульский "Арсенал" (3:0).

Первую победу в этом году одержал московский "Спартак". В домашнем матче 21-го тура чемпионата страны "красно-белые" разгромили "Краснодар" со счетом 6:1.

Матч в Тушино должен был дать ответ на вопрос: команда Доменико Тедеско сохранит реальные шансы на чемпионство или попадание в зону Лиги чемпионов, либо сосредоточится на других задачах? Возобновление сезона в исполнении спартаковцев получилось не очень удачным: поражение в принципиальном дерби от "Динамо" в 1/8 финала Кубка, а затем проигрыш на своем поле "Рубину". Это далеко не те результаты, на которые рассчитывали болельщики "красно-белых".

Впрочем, у "Краснодара" дела складываются ничуть не лучше. Всего за неделю "быки" умудрились прекратить борьбу в Лиге Европы, дважды уступив загребскому "Динамо", а затем из Кубка России их выбил "Сочи". В чемпионате же команда Мурада Мусаева едва не проиграла "Уралу" (2:2), забив второй мяч в самой концовке.

Несмотря на звучную афишу, борьбы в Тушино не получилось. "Спартак" доминировал на протяжении практически всей встречи и заслуженно победил. И не просто победил, а разгромил соперника. В день своего 24-летия дубль оформил Александр Соболев, первый мяч после возвращения в Россию забил Квинси Промес, два гола записал в свой актив Джордан Ларссон.

"Красно-белые" не только прервали серию из четырех поражений и одержали крупнейшую победу с 2015 года, но и поднялись на третье место в турнирной таблице, опередив "Сочи".

Что касается "Краснодара", то "быки" в последних пяти матчах потерпели четыре поражение. Более того - они впервые пропустили шесть мячей во встрече Премьер-лиги.

Тем временем

9 марта вечером станут известны первые участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Во вторник вечером пройдут ответные матчи между "Ювентусом" и "Порту", а также дортмундской "Боруссии" с "Севильей". В первых матчах победы одержали португальцы (2:1) и немцы (3:2).

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