В Австрии прокомментировали заявление председателя EMA о "Спутник V"

Сравнение процедуры экстренного одобрения Австрией российской вакцины "Спутник V" с "русской рулеткой" не ставило под сомнение ее эффективность и безопасность. Таким образом в Австрийском агентстве здравоохранения и безопасности питания прокомментировали агентству ТАСС высказывание председателя управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств, EMA, Кристы Виртумер-Хохе.

"Высказывание Кристы Виртумер-Хохе в связи с фразой "русская рулетка" в телепрограмме "В центре" касалось того, что широкое применение вакцины без достаточных данных о безопасности, качестве и эффективности было бы халатным. Мы хотим отметить, что это высказывание не относилось к безопасности, качеству и эффективности вакцины "Спутник V". В настоящее время она изучается Европейским агентством лекарственных средств в рамках текущего процесса допуска", - заявили корреспонденту агентства в австрийском ведомстве.

"Госпожа Виртумер-Хохе сожалеет о том, что ее высказывание было понято противоречиво", - подчеркнули в Австрийском агентстве здравоохранения и безопасности питания.

Ранее создатели вакцины "Спутник V" осудили заявление представительницы EMA и потребовали извинений. В Кремле также обратили внимание на высказывание. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его некорректным и досадным.