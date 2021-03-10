Абрамченко: Деньги "Норникеля" пойдут на экологические проекты

Только своевременная модернизация производств, применение наилучших доступных технологий и безукоризненное выполнение природоохранного законодательства могут защитить от повторения таких аварий, как произошедшая в мае на ТЭЦ-3 под Норильском, за которую компания "Норникель" заплатила больше 146 млрд рублей компенсации экологического ущерба, считает вице-премьер Виктория Абрамченко.

"Дочернее предприятие "Норникеля" возместило вред окружающей среде, который был причинен в результате аварии, - сказала зампред правительства. - Ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания. Необходимо вести планомерную работу не только по ликвидации последствий вреда, нанесенного окружающей среде, но, что важно, не допускать таких аварий".

Правительство в ближайшее время подготовит и представит на утверждение предложения по использованию средств от выплаченной "Норникелем" компенсации, добавила Виктория Абрамченко. Вице-премьер уточнила, что по поручению президента средства пойдут на целевые экологические проекты, прежде всего, направленные на улучшение экологической ситуации в городе и регионе.