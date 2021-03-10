"Норникель" полностью выплатил 146 млрд рублей экологического ущерба

Авария на ТЭЦ №3 под Норильском, принадлежащей дочерней структуре "Норникеля" АО "НТЭК", случилась в конце мая прошлого года.

Тогда разрушение резервуара с дизельным топливом привело, по данным Росприроднадзора, к утечке 21 тысячи тонн горючего, оно попало в почву и протекающие рядом реки. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, результатом которой стала сумма в семь раз меньше - 21,4 млрд рублей.

В результате судебного рассмотрения сумма компенсации была установлена в размере 146,2 млрд рублей. В том числе за ущерб, нанесенный водным объектам, - 145,5 млрд рублей в доход федерального бюджета и еще 685 млрд рублей в доход города Норильска за ущерб почвам.