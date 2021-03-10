Audi показала новый кроссовер Q4: электричество, сенсоры и вторсырье

Audi Q4 e-tron - модель, представленная весной 2019 года в виде концепта, обретает серийные очертания. Рассекречивать модель решили с салона.

Несмотря на это в компании всё-таки рассказали о размерах новой модели: длина составляет 4590 мм, ширина - 1865 мм, высота - 1613 мм, размер колёсной базы - 2760 мм.

В стандартной комплектации Audi Q4 e-tron получит виртуальную "приборку" диагональю 10.25 дюйма, размер тачскрина информационно-развлекательного комплекса составляет 10.1 или 11.6 дюйма в зависимости от комплектации. Мультимедиа теперь умеет активироваться при помощи голосовой команды "Hey, Audi".

Одна из опциональных "фишек" новинки - проекционный дисплей с функцией дополненной реальности, при помощи которой создаётся впечатление, что подсказки и показания выведены на асфальт перед автомобилем.

Фото: Пресс-служба Audi.

На рулевом колесе отсутствуют физические органы управления - только сенсоры, при этом климатическая система всё же получила ряд клавиш.

Из особенностей интерьера можно отметить изгиб передних дверей, который позволил разместить нишу под литровые бутылки на уровне подлокотников, центральную консоль с "язычком" с функционалом управления трансмиссией, расположение сидений амфитеатром (нижний ряд чуть выше переднего).

Экотренды коснулись и Audi: обивку изготавливают из переработанных материалов, но в топовых версиях отделка кожей Nappa всё-таки присутствует.

О силовой установке Audi пока умолчала, но, скорее всего, она будет повторять агрегаты концепта: в базовой версии автомобиль приводит в движение 204-сильный электромотор на задней оси, у полноприводного варианта к работе подключается 102-сильный двигатель, смонтированный спереди (итого: 306 л.с.).

Запас хода на одной зарядке в зависимости от версии и ёмкости аккумулятора может составлять от 450 до 500 км.

"Товарный" образец покажут в этом году.