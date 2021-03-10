Минцифры объяснило сбой в работе сайтов госорганов

Сбой в работе сайтов госорганов не связан с мерами, предпринятыми Роскомнадзором по замедлению сервисов Twitter, сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети "Ростелекома". Компания предпринимает необходимые меры по восстановлению работоспособности сети", - объяснили в ведомстве. По информации, полученной им от Ростелекома, временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter.

Роскомнадзор объявил в среду о том, что начинает централизованное замедление трафика соцсети в связи с тем, что она не выполнила требования ведомства об удалении более 3 тысяч материалов с запрещенной информацией, к которой относятся призывы к суициду, детская порнография и информация об использовании наркотиков.