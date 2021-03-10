Норвегия отозвала апелляцию на лишение Клебо "золота" в марафоне на ЧМ

Лыжная ассоциация Норвегии отозвала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клебо в гонке на 50 км на чемпионате мира. Таким образом Эмиль Иверсен сохранил "золото", а Александр Большунов - "серебро".

В среду Клебо выступил с официальным заявлением в Instagram, в котором призвал национальную ассоциацию отозвать поданную ранее апелляцию. Он поздравил своего соотечественника Иверсена с золотой медалью, а Александра Большунова с серебром.

При этом Клебо заявил, что решил сосредоточиться на ближайшем финале Кубка мира, где он еще раз лицом к лицу сойдется с россиянином, из-за столкновения с которым он в итоге и лишился золотой медали.

На слова Клебо тут же отреагировали в лыжной ассоциации Норвегии. Был опубликован пресс-релиз, в котором сообщалось о том, что после обращения лыжника было принято решение отозвать апелляцию. Эта информация уже передана в Международную федерацию лыжного спорта.

Эту информацию подтвердил Dagbladet директор лыжной сборной Норвегии Эспен Бьервиг. При этом он отметил, что до сих пор считает, что Клебо ни в чем не виноват.