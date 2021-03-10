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10.03.2021 20:22
Рубрика: Спорт

Клебо призвал отозвать апелляцию на лишение его "золота" на 50 км на ЧМ

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо попросил лыжную ассоциацию Норвегии отозвать протест на лишение его золотой медали чемпионата мира в гонке на 50 км.

Фото: Reuters
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7 марта Клебо на финишной прямой марафонской гонки на чемпионате мира помешал россиянину Александру Большунову победить. Россиянин пришел третьим, а Клебо некоторое время праздновал успех. Однако затем он был дисквалифицирован решением жюри и золотая медаль досталась его партнеру по команде Эмилю Иверсену. Большунов же стал серебряным призером.

Но вторник лыжная ассоциация Норвегии подала протест на то решение, рассчитывая вернуть золотую медаль Клебо. По словам представителей федерации, у них очень большие шансы на успех.

Однако сам Клебо заявил, что не хочет получить золотую медаль подобным образом и просит отозвать бумаги из Международной федерации лыжного спорта.

"Решать результат лыжной гонки в офисе - неправильно. Я попросил лыжную ассоциацию Норвегии отменить апелляцию в жюри FIS. В любом случае, получить золотую медаль через несколько дней после моей лучшей гонки за всю карьеру - это уже не то. С другой стороны, я всегда буду верить, что в том моменте не сделал ничего плохого и никому не мешал. Но сейчас с той гонкой покончено и я жду финала Кубка мира. Хочу поздравить Эмиля с победой - и думаю, что он заслуживает настоящего праздника. В то же время я хотел бы поздравить Большунова с серебряной медалью. Он блестящий лыжник. В будущем нас ждет много сложных соревнований. Я с нетерпением жду - и сделаю все, что смогу, в субботу и воскресенье", - написал норвежец в Instagram.

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