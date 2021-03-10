Путин и Эрдоган дали старт строительству 3-го энергоблока АЭС "Аккую"

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Рубрика: Власть

Флагман атома

Президенты России и Турции дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую"
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 51(8402)
В среду президенты России и Турции в режиме телемоста дали старт строительству третьего энергоблока АЭС "Аккую" в турецкой провинции Мерсин и договорились в самое ближайшее время побеседовать с глазу на глаз.
В ходе телемоста Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились встретиться "с глазу на глаз". Фото: РИА Новости В ходе телемоста Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились встретиться "с глазу на глаз". Фото: РИА Новости
В ходе телемоста Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились встретиться "с глазу на глаз". Фото: РИА Новости

Станция станет одной из основ энергобезопасности Турции. Она должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться столетие основания республики. Вчера Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт заливке бетона в основание третьего энергоблока. "Разрешаю, начинайте!" - скомандовал российский президент, и лидеры "нажали" виртуальные кнопки.

Фото: IBRAHIM MESE / DOGAN NEWS AGENCY / AFP
Что надо знать про АЭС "Аккую", которую Россия строит в Турции

Строительство первой в республике АЭС ведет госкорпорация "Росатом". Всего планируется ввести в эксплуатацию четыре энергоблока общей мощностью 4800 мегаватт. Ежегодно они смогут производить до 37 млрд кВтч электроэнергии.

Президент России поздравил всех с началом нового важного этапа в осуществлении масштабного совместного проекта - "без преувеличения, флагманского". Он вспомнил, как в апреле 2018 года вместе с Эрдоганом участвовал в церемонии по случаю начала сооружения первого энергоблока. И вот сейчас - уже третий. Слаженные усилия российских и турецких специалистов, атомщиков, инженеров, рабочих позволяют обеспечить строительство АЭС в соответствии с графиком, сказал Путин.

При этом успешно решаются самые сложные задачи, оценил российский лидер. Реализации проекта не смогли помешать даже трудности, связанные с пандемией. На самом высоком уровне обеспечивается санитарно-эпидемиологическая безопасность, охрана здоровья сотрудников.

"Мы условились с Эрдоганом и далее оказывать проекту необходимое содействие и поддержку", - заявил Путин. Его осуществление внесет существенный вклад в укрепление энергобезопасности Турции, поможет стимулировать рост экономики, обеспечит потребителей недорогой и экологичной электроэнергией, заметил он. Будет придан мощный импульс развитию в стране принципиально новой отрасли - атомной энергетики, созданию дополнительных рабочих мест. Российский лидер также сказал, что "Росатом" как признанный лидер мирного атома применяет наиболее передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии, соблюдая высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования. Причем выполнение значительной части заказов для АЭС локализовано в Турции, что еще раз подтверждает коммерческую выгоду от проекта для всех его участников.

"Дорогой друг", - обратился к Путину Эрдоган. "Независимая энергетика - это наше основное решение для того, чтобы Турция была сильной", - подчеркнул он. "Мы хотим добавить атомную энергетику в нашу корзину производства электроэнергии. Благодаря атомной энергии мы получим дополнительные возможности в нашей стране", - заметил турецкий президент. "Мы работаем и день и ночь, чтобы запустить все четыре реактора", - заверил Эрдоган, подчеркнув, что Турция "войдет в число атомных стран в 2023 году". АЭС "Аккую" он назвал одним из символов сотрудничества Москвы и Анкары.

Станция станет одной из основ энергобезопасности Турции. Она должна заработать в 2023 году, когда будет отмечаться столетие основания республики 

"Наши новые проекты будут развиваться и дальше, и мы с президентом Путиным проявляем одну и ту же сильную волю, чтобы эти работы проводились", - заверил турецкий лидер. "Близкий диалог касается не только наших двусторонних отношений, он также направлен на обеспечение безопасности во всем регионе: и по вопросам Карабаха, и по вопросам Сирии, диалог между Россией и Турцией ведется, и у нас появилась возможность найти общий язык. И мы нацелены развивать этот диалог", - подчеркнул он.

"Из-за коронавируса были сложности в плане туризма и экономической деятельности, даст Бог, в этом году мы сможем этот ущерб ликвидировать", - заявил Эрдоган. "В самое ближайшее время мы с моим другом встретимся с глазу на глаз. До встречи!" - заключил он. "Мы давно уже не виделись, надо это сделать в ближайшее время", - согласился Путин.

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