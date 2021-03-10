Работу новой мультимедиа Lada Vesta с "Яндексом" показали на видео

На днях появилась информация о том, что дилеры Lada начали получать Vesta с новой мультимедиа с сервисами "Яндекс.Авто". Появилось видео, в котором демонстрируется работа головного устройства.

Новая мультимедиа была официально анонсирована в ноябре 2020 года. Ксавье Эжер, вице-президент по качеству и удовлетворенности потребителей АО "АвтоВАЗ", говорил, что она находится на финальном этапе испытаний, которые проводятся командами специалистов в разных городах.

"Наша задача - выявить все возможные недостатки системы до того, как она попадёт в производство и к потребителю", - заключил тогда Эжер.

На видео можно заметить, что несмотря на отрицательную температуру на улице интерфейс мультимедиа работает плавно, тачскрин реагирует на касания почти без задержек.

О дате начала продаж Lada Vesta с новой мультимедиа в настоящий момент ничего неизвестно, но цена на устройство уже озвучена.