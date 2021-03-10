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Опубликовано фото и видео извержения вулкана Ключевская сопка 16:07
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10.03.2021 16:07
Рубрика: Происшествия

Опубликовано фото и видео извержения вулкана Ключевская сопка

Текст: Артем Красиков

Экстремалам удалось снять на видео извержение из побочного прорыва на вулкане Ключевском.

Фото: iStock
Видео: Из Ключевской сопки на Камчатке начался выброс вулканических бомб

Прорыв произошел 18 февраля на высоте 2850 метров. Он состоит из двух параллельных трещин, расположенных на расстоянии около 250 метров друг от друга. Длина лавового потока превысила километра. Высота шлакового конуса у истока прорыва составляет 60 метров, а диаметр основания - 100 метров.

Сейчас в кратере конуса постоянно происходит выброс вулканических бомб, диаметром от 30 до 50 сантиметров.

По данным ученых, из-за извержения селевые потоки могут попасть в водоемы, что навредит нерестовым процессам и экосистеме реки Камчатка.

Справка "РГ"

Вулкан Ключевской (Ключевская сопка), расположенный на востоке Камчатки, достигает высоты 4850 метров. Этот действующий стратовулкан является высочайшей вершиной России за пределами Кавказа. Его приблизительный возраст - 7000 лет.

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