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10.03.2021 10:15
Рубрика: Спорт

"Восстание" Спартака

Наставник футбольной "Алании" после игры набросился на судью
Текст: Александр Ершов (Северная Осетия)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 50(8401)
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза за умышленный толчок арбитра, агрессивное поведение и оскорбление официальных лиц на матче дисквалифицировал 40-летнего главного тренера владикавказской "Алании" Спартака Гогниева на восемь матчей и оштрафовал на 300 тысяч рублей.
Спартак Гогниев: Я не ищу себе оправданий и признаю, что не сдержал своих эмоций. Фото: Антон Подгайко/РИА Новости Спартак Гогниев: Я не ищу себе оправданий и признаю, что не сдержал своих эмоций. Фото: Антон Подгайко/РИА Новости
Спартак Гогниев: Я не ищу себе оправданий и признаю, что не сдержал своих эмоций. Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

Первый после зимней паузы поединок в первенстве ФНЛ, в котором в столице Осетии встречались местная "Алания" и "Томь", получился боевым во всех смыслах. На поле постоянно происходили жесткие стычки, грубые фолы следовали один за другим. Главный арбитр Артем Чистяков эти страсти пытался гасить розданными футболистам "горчичниками", однако еще перед перерывом ему пришлось удалить игрока хозяев.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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Даже оставшись в меньшинстве, осетинская команда долгое время вела в счете. Причем гости не реализовали пенальти, назначение которого вызвало бурное несогласие со стороны владикавказцев. Однако сибиряки в самом конце встречи забили два мяча и победили - 3:2.

Когда же раздался финальный свисток, хозяева (и это отражено в официальном рапорте) устроили массовую драку. Ее зачинщиком стал игрок "Алании" Хетаг Хосонов, совершивший "агрессивный толчок соперника с захватом его за футболку и заваливанием на газон футбольного поля".

Вскоре на газоне появился и Спартак Гогниев, кстати, уже удаленный со скамейки запасных за недисциплинированное поведение. На выложенных в Сети кадрах видно, как наставник (его пытаются удержать два человека) что-то кричит в сторону судьи, а затем бьет его левой рукой в грудь.

После матча разразился скандал. Причем выяснилось, что подобный проступок - не первый в биографии Спартака. Ровно десять лет назад он стал зачинщиком драки и нападения на арбитра во время матча в Грозном между дублирующими командами "Терека" и "Краснодара" (он в то время выступал за "быков"). После этого инцидента футболиста оштрафовали на 50 тысяч рублей и дисквалифицировали на шесть встреч.

Тот скандал как-то тихо сошел на нет. А вот нынешний, получивший огласку в СМИ, замять не удалось. Наставнику "Алании" за драку грозит до двух лет дисквалификации.

В этой ситуации Гогниев, которого поначалу даже принялись защищать довольно известные в республике люди (мол, "виноват сам судья"), принял, наверное, единственно правильное решение: обратился к болельщикам и футбольной общественности с открытым заявлением.

Двухлетняя дисквалификация могла оставить талантливого тренера вне большого футбола

"Прежде всего я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в интернете. Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду, - заявил Гогниев. - При этом я не ищу себе оправданий. Признаю, что не сдержал своих эмоций. Знаю, какую большую работу РФС и ФНЛ ведут, чтобы сделать российский футбол чище".

На счастье главного тренера осетинского коллектива, члены КДК решили квалифицировать произошедшее как "умышленный толчок", а не удар и поэтому вынесли далеко не самое жесткое решение. Спартак будет отсутствовать на скамейке запасных "Алании" почти до конца первенства в ФНЛ, где его команда борется за путевку в высший дивизион.

Но это все-таки куда лучше, чем висевшая над ним угроза двухлетней дисквалификации, которая могла вообще оставить талантливого, по мнению экспертов, тренера вне большого футбола.

Роман со статьей

Экс-футболист сборной России Роман Широков недавно рисковал оказаться в колонии. Спортсмена обвинили в избиении во время матча любительских футбольных команд арбитра Никиты Данченкова. Причем прокурор запросил для подсудимого ограничение свободы на срок один год и 10 месяцев. Но мировой судья назначил Широкову наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов и штрафа.

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