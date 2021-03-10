Новости

Аглая Тарасова заплатит штраф за участие в незаконной акции в Москве 17:09
Путин и Эрдоган встретятся в ближайшее время "с глазу на глаз" 17:09
Новая Hyundai Creta попала на фото в России 17:00
На Кубани арестовали мужчину, который пытался похитить девушку 16:51
В Петербурге приняли новый закон о "балконной амнистии" 16:48
Калининградская таможня не дала вывезти в Европу античные шлемы 16:44
Эксперт рассказала, как метро в Москве влияет на стоимость жилья 16:33
Ученые: Ожирение повышает риски заразиться коронавирусом и умереть 16:27
Корабли НАТО зашли в порт Одессы 16:19
Рязанец, грозивший взорвать дом, будет лечиться у психиатра 16:19
Стало известно, где зимой отдыхали россияне 16:16
Опубликовано фото и видео извержения вулкана Ключевская сопка 16:07
Первый модернизированный Ту-160 передали на предварительные испытания 16:02
Симферополь к апрелю получит воду с Бештерек-Зуйского месторождения 15:53
Над США и Канадой пролетел метеор 15:46
"Ростелеком" восстановил работу после сбоя 15:40
Безработные смогут встать на учет онлайн до 30 июля 15:40
Путин и премьер Люксембурга обсудили возможные поставки "Спутника V" 15:32
Глава комитета по вакцинации ФРГ назвал "Спутник V" хорошим препаратом 15:31
Путин проведет совещание по инвестклимату 15:17
В Польше признали неизбежность завершения строительства "Северного потока-2" 15:16
Госдума упрощает выезд детей за рубеж со взрослыми 15:07
В Москве в бесплатную школу нянь пришли пожарный и программист 15:04
Пензенский подросток сознался в подготовке теракта в школе 15:02
В Петербурге задержан совладелец торговых сетей Spar и "Народная семья" 15:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Удобно и практично. Новые сервисы метро
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
Где российские туристы будут отдыхать этим летом
10.03.2021 16:48
Рубрика: Власть

В Петербурге приняли новый закон о "балконной амнистии"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в третьем чтении приняли законопроект, который прозвали "балконной амнистией". Он позволяет узаконить самовольное остекление на балконах и лоджиях многоквартирных домов.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Кто оплатит уборку подъездов по новым правилам: жильцы или УК?

Ожидаемый сотнями тысяч петербуржцев норматив - это поправки в городской закон "О благоустройстве". Согласно принятым поправкам, граждан не будут заставлять демонтировать остекление с балконов и лоджий, установленное до 11 января 2020 года.

Правда, здесь есть нюансы. Дело в том, что в начале января Смольный внес изменения в Правила благоустройства. Этот документ подразумевает, что в городе вводится 10-летний мораторий на снос остекления, а граждане за этот период должны узаконить свои конструкции.

Ранее в городском комитете по градостроительству и архитектуре заявили, что такое согласование возможно для дома в целом. То есть, гражданин остекление на балконе узаконить не сможет, а вот если обратится управляющая компания и инициирует создание проекта для всех квартир, то имеющееся остекление на балконах могут и оставить.

Сейчас парламент Петербурга принял отдельный документ по балконам. В нынешней редакции Правила благоустройства и закон "О благоустройстве" будут вступать в противоречие через десять лет, когда по первому документу у управляющих компаний вновь появится право подавать в суды на горожан и требовать сноса самовольного застекления.

Фото: Марина Трубилина
Эксперт разъяснила, кто должен очищать балкон от сосулек и снега

Суть в том, что балкон с 2005 года не является собственностью жильцов дома, а входит в состав общего имущества многоэтажки. Поэтому в принципе балкон жильцам стеклить нельзя. Это не только петербургское правило, запрет действует по всей стране. Но при этом у многих граждан балконы застеклены еще с советских времен. Во-вторых, о том, что балконы - вообще-то не часть собственности и остекление запрещено, стали говорить в Петербурге лишь год назад на волне того, что управляющие компании стали массово подавать в суды на жильцов с требованием снести конструкцию. Кроме того, стекление балконов в Петербурге - это целая индустрия, но в фирмах в принципе не предупреждают граждан о том, что они не имеют права ставить остекление. То есть, крайними в случае претензий управляющей компании, остаются жильцы.

Эта балконная драма не затрагивает новостройки, где балконы, как правило уже застеклены. Не касается она и старого фонда, где многие здания находятся под охраной КГИОП и там нельзя не то что стеклить балконы, но даже ставить окна с белыми рамами.

В первую очередь проблема остекленных балконов затронула жителей хрущевок и брежневок, это самое массовое жилье в Петербурге. Сколько всего в городе застекленных балконов, никто не считал, но очевидно, что речь идет о сотнях тысяч квартир.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин и премьер Люксембурга обсудили возможные поставки "Спутника V"
От ответственности за нарушение антикоррупционных норм смогут освобождать
"Ростелеком" восстановил работу после сбоя
Песков: Дата Послания президента не определена
Видео: ФСБ предотвратила теракт в школе в Пензенской области
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада