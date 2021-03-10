Двухлетняя борьба жителей сел Поповка и Штормовое в Сакском районе Крыма за создание особо охраняемой территории (ООПТ) на целебном Ойбурском озере и в его окрестностях увенчалась успехом. До конца 2021 года территория получит официальный статус и станет 95-й в списке региональных ООПТ.

Напомним, что идея создать ООПТ на Ойбурском озере появилась у местных жителей в марте 2019 года, когда на песчаной пересыпи между Черным морем и озером собирались построить первую в России креветочную ферму полного цикла. Крымчане выступили категорически против такого соседства, посчитав, что производство лишит их доступа на пляжи и нанесет серьезный экологический ущерб природе.

В этом месте произрастает 14 редчайших растений, обитает 18 видов птиц, занесенных в Красные книги России и Крыма, четыре вида пресмыкающихся и столько же редких насекомых. К примеру, местообитание пчелы-кукушки здесь - единственное в Европе. За несколько дней жители небольших прибрежных поселков собрали более двух тысяч подписей. Строительство остановили, а сельчане создали рабочую группу и принялись обивать пороги различных ведомств. Практически сразу инициативу поддержал Росприроднадзор. Ведомство официально обратилось к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой создать новую охраняемую территорию. Дольше всех сопротивлялся минсельхоз, так как на водоеме ведется промышленный лов артемии и хирономид (комаров). Но в итоге согласился и он, "при условии сохранения на озере рыбохозяйственной деятельности".

В минприроды Крыма "Российской газете" подтвердили факт создания ООПТ:

"На основании подготовленного подведомственным минприроды Крыма ГАУ РК "Управление особо охраняемыми природными территориями Республики Крым" экспертного заключения, подтверждающего наличие уникальных природных комплексов и объектов на вышеуказанной территории, а также многочисленных обращений граждан, минприроды Крыма приняло решение о придании озеру Ойбурское и прилегающим территориям статуса ООПТ... Окончание работ запланировано на конец 2021 года", - говорится в письме за подписью регионального замминистра экологии и природных ресурсов Сергея Компанейцева.

В ведомстве сообщают, что ориентировочная площадь ООПТ составляет около 400 га. "Уточнение площади и категории будет произведено после разработки материалов комплексного экологического обследования (КЭО)", - подчеркивается в письме.

Этим займется ООО "Центр кадастровых и проектных работ" из Калмыкии, выигравшее в начале февраля тендер на разработку материалов, обосновывающих необходимость создания ООПТ на Ойбурском озере. Компании удалось сбить первоначальную стоимость контракта более чем в три раза - с 1,4 миллиона рублей до 392 тысяч.

- Контора неизвестная. Но мы надеемся на скорейшее начало работ и со своей стороны будем всеми силами помогать, так как мы все заинтересованы в качественном проекте парка. Весной 2021 года мы также планируем провести независимое орнитологическое обследование территории. Весна - это период гнездований редких видов птиц на Ойбурском озере и прилегающих территориях. Многие из пернатых занесены не только в Красную книгу Крыма, но и России, - рассказала координатор общественного движения в защиту побережья Крыма, жительница Евпатории Маргарита Малашкова.

Общественники надеются, что озеро и окрестности, включая четырехкилометровую пересыпь с золотыми песчаными пляжами (около 150-180 га), получат статус регионального природного парка.

- Это ООПТ регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение. И соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения экономической и иной деятельности. Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение экологической, эстетической, культурной и рекреационной ценности их территорий. Нельзя застраивать территорию, устраивать свалки, ездить по дюнам на машинах, разводить костры, ставить палатки вне специально отведенных для этого зон. Можно гулять, отдыхать, устраивать пикники, купаться в море, рыбачить, заниматься спортом, ездить на велосипедах, - объяснила общественница.

Пример жителей Поповки и Штормового вдохновил их соседей из сел Уютное и Знаменское на создание небольших ООПТ на песчаных береговых дюнах Уютного и косы Беляус, которые впоследствии вместе с парком "Ойбурский" должны войти в сеть ООПТ регионального значения "Золотой пояс Западного Крыма".

- Это будут нетронутые участки прибрежных дюн, которые пока не застроены. Собственно, статус ООПТ и должен уберечь их от этой участи. Сейчас от поселка Уютное до Мирного по береговой линии примерно 50-60 километров. Из них только около семи остались нетронутыми, - добавила Малашкова.

В середине февраля общественники провели первую встречу с представителями крымских министерств и ведомств. Судьба проекта пока не ясна. Но если крымчанам удастся добиться своей цели, то эти ОППТ в ближайшие несколько лет расширят крымский список до 100 наименований.

Комментарий

Виктор Никифоров, член Всемирной комиссии по охраняемым территориям Международного союза охраны природы (IUCN):

- В России практически нет таких прибрежных комплексов, как в западном Крыму. Это уникальное место. Аналогом ему может служить разве что участок на российско-финской границе (Карелия). Из-за погранрежима там сохранился нетронутый лес. Ряд российских и международных организаций выступили за сохранение "зеленого пояса Скандинавии". А в Крыму наше предложение - сохранить "золотой пояс" - систему песчаных кос, дюн, соленых озер. Это очень ранимый ландшафт, и через несколько лет при таком активном освоении он может исчезнуть совсем. "Крымские Мальдивы" превратятся не в лучшее подобие турецкой Анталии. Сейчас остались последние участки в Поповке, в Уютном, в Оленевке, которые еще можно сохранить, придать им особый статус, на основании которого была бы запрещена хозяйственная деятельность и движение транспорта, но разрешался бы отдых с палатками, кемпинги. Общемировая практика показывает, что наличие таких мест увеличивает популярность территории среди туристов, а значит и поток инвестиций в экономику.

Кстати

В 2021 году, помимо парка "Ойбурский", 96-ю, 97-ю и 98-ю строчки перечня региональных ООПТ займут памятник природы регионального значения РК "Каменные грибы", дендрологический парк регионального значения РК "Печенкина" (Симферопольский район) и государственный природный заказник "Саки" (Сакский район).