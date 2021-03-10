Симферополь к апрелю получит воду с Бештерек-Зуйского месторождения

Из строящегося сейчас Бештерек-Зуйского водовода и водозабора Симферополь получит к апрелю дополнительно 22 тысячи кубометров воды в сутки. Таким образом, общий объем подаваемой в Симферополь воды из артезианских скважин достигнет 110 тысяч кубометров. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, проинспектировавший строительство важнейшего объекта водоподачи.

- Подрядчик сообщил, что работы на объектах ведутся согласно установленному графику, - заверил Аксенов. - Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу планируется из одноименного месторождения и намечен на ближайшее время. Строительство на Бештерек-Зуйском водозаборе ведется в рамках ФЦП развития Крыма.

Ранее министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов сообщил, что на объекте задействованы 144 человека и 49 единиц техники. Строители забетонировали камеры для установки четырех накопительных емкостей и залили фундамент под насосную станцию. На собственно водозаборе строители разрабатывают 11 скважин, из которых воду направят в накопительные резервуары. Около 22 тысяч кубометров артезианской воды в сутки по водоводу будут перекачивать на насосную станцию "Белая" Симферополя.

По словам гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова, за февраль в систему водоснабжения Симферополя закачали более трех миллионов кубометров воды, из которых 1,087 миллиона подняли из водохранилищ и два миллиона - из скважин. Симферопольское водохранилище после прошедших снегопадов получило минимум притоков, и по-прежнему заполнено на уровне около 10 процентов. Но в нем уже создан запас около миллиона кубометров на случай аварийных ситуаций.