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10.03.2021 15:53
Рубрика: Власть

Симферополь к апрелю получит воду с Бештерек-Зуйского месторождения

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
Фото: Пресс-служба главы Республики Крым

Из строящегося сейчас Бештерек-Зуйского водовода и водозабора Симферополь получит к апрелю дополнительно 22 тысячи кубометров воды в сутки. Таким образом, общий объем подаваемой в Симферополь воды из артезианских скважин достигнет 110 тысяч кубометров. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов, проинспектировавший строительство важнейшего объекта водоподачи.

Фото: Илья Изотов/РГ
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- Подрядчик сообщил, что работы на объектах ведутся согласно установленному графику, - заверил Аксенов. - Пуск воды в Симферополь по Бештерек-Зуйскому водоводу планируется из одноименного месторождения и намечен на ближайшее время. Строительство на Бештерек-Зуйском водозаборе ведется в рамках ФЦП развития Крыма.

Ранее министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов сообщил, что на объекте задействованы 144 человека и 49 единиц техники. Строители забетонировали камеры для установки четырех накопительных емкостей и залили фундамент под насосную станцию. На собственно водозаборе строители разрабатывают 11 скважин, из которых воду направят в накопительные резервуары. Около 22 тысяч кубометров артезианской воды в сутки по водоводу будут перекачивать на насосную станцию "Белая" Симферополя.

По словам гендиректора ГУП "Вода Крыма" Владимира Баженова, за февраль в систему водоснабжения Симферополя закачали более трех миллионов кубометров воды, из которых 1,087 миллиона подняли из водохранилищ и два миллиона - из скважин. Симферопольское водохранилище после прошедших снегопадов получило минимум притоков, и по-прежнему заполнено на уровне около 10 процентов. Но в нем уже создан запас около миллиона кубометров на случай аварийных ситуаций.

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