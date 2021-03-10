В Алупке следователь УМВД задержан за мошенничество с квартирами

В Крыму по подозрению в мошенничестве с пустующими квартирами задержан следователь отделения по расследованию преступлений Алупкинского отдела полиции УМВД России по Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по РК и Севастополю.

По данным следствия, в феврале подозреваемый решил подзаработать и пообещал местной жительнице посодействовать в оформлении права собственности на две квартиры в Ялте, которые были "выморочными", то есть не имели законного владельца. По закону они должны были достаться муниципалитету, но полицейский ввел претендентку на "безхозяйные" квартиры в заблуждение, хотя в реальности никак не мог повлиять на ситуацию.

- Спустя несколько дней сотрудник полиции получил от женщины 55 тысяч рублей, - рассказали в ГСУ. - Но довести свой преступный умысел до конца он не смог, поскольку его задержали сотрудники УФСБ.

Следователь написал явку с повинной, признав свою вину в преступлении. МВД по Республике Крым начало служебную проверку по этому факту. Если вина правоохранителя подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической и воспитательной работе с личным составом. Также фигуранту инкриминируют часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 159 УК РФ покушение на мошенничество.

Кстати

Это не первый случай участия крымских полицейских в криминальных схемах с недвижимостью. Ранее в Ялте городской суд арестовал старшего участкового уполномоченного отдела полиции № 3 "Массандровский", уличенного в переоформлении в свою собственность квартиры ветерана Великой Отечественной войны. А в Симферополе участковый уполномоченный полиции помогал "черным риелторам" присваивать и перепродавать квартиры, дома и земельные участки одиноких умерших жителей полуострова. Уголовное дело на восемь участников этой ОПГ, включая полицейского, переданы для рассмотрения в районные суды.