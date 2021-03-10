Волгоградскому предприятию в службу безопасности потребовались лучники

В Волгоградской области компании по производству бытовой и автохимии GRASS для охраны территории завода и склада потребовались новые сотрудники службы безопасности - лучники. Соответствующая вакансия с ежемесячной зарплатой 50 тысяч рублей размещена на сайте кадрового агентства.

- Почему лучники? Потому что мы чтим древние традиции и дух предков, а также считаем, что огнестрел - это оружие, недостойное мужчины, - сообщил "РГ" начальник отдела по вопросам безопасности и охраны труда Александр Чистов.

Претенденты на должность должны не только владеть луком, но и иметь опыт работы в охране крупных промышленных объектов - не менее одного года. Отдельно приветствуются спортивная подготовка, знания в области истории стрелкового оружия, основ физики и механики.

В обязанности лучника будут также входить обеспечение боеспособности лука и стрел, дозировка транквилизатора, обязательные тренировки два раза в неделю и участие во внутрикорпоративных турнирах для усовершенствования навыков. График работы - 2/2 (день/ночь).

"Предпочтение отдадим представителям знака Стрелец по гороскопу. Удобную форму, лук и стрелы предоставляем. Собеседование: один час в офисе, один час на стрельбище - попадание не менее 80 процентов в цель", - говорится в вакансии.

Взамен работодатель обязуется обеспечить оформление по Трудовому кодексу РФ с первых дней работы, "белую" зарплату, производить выплату социальных пособий, отпускные и отчисления в пенсионный фонд.

Как сообщил "РГ" начальник отдела по вопросам безопасности и охраны труда Александр Чистов, с момента размещения вакансии, с 25 февраля, подано около 300 резюме. Причина тому - высокая по меркам Волгоградской области заработная плата - 50 тысяч рублей, тогда как в регионе в среднем секьюрити получает 20 тысяч рублей.

- Люди прямо говорят, что за такие деньги готовы научиться из лука бить белку в глаз на лету, - шутит менеджер.

Первые собеседования и стрельбы из луков назначены на сегодня, 10 марта. Набор лучников продлится до апреля.

- Особое внимание уделяем безопасности. Стрела должна остановить нарушителя, оказать на него психологическое давление, ввести в замешательство до приезда полиции, но ни в коем случае не навредить здоровью. К моменту выхода на работу охранникам выдадим спортивные луки с нетравмоопасными стрелами. Этот вопрос сейчас обсуждается с консультантами и представителями Федерации стрельбы из лука, - подчеркнул Александр Чистов.

Первые собеседования и стрельбы из луков назначены на сегодня, 10 марта. Набор лучников продлится до апреля

Главной целью лучников в первую очередь должны стать дикие животные - волки, лисицы, шакалы, которые буквально "атакуют" территорию предприятия в Средней Ахтубе. Звери приходят из степи с намерением поживиться остатками пищи из заводской столовой или подобрать объедки на стоянке дальнобойщиков. Попадание стрелы с тупым наконечником не убьет зверя, но напугает его и выработает у животного инстинкт - держаться подальше от опасного места.

Представитель компании также признался, что причиной набора в службу безопасности стрельцов стало желание выбрать охранников с отличной физической подготовкой. Ведь для того, чтобы точно послать стрелу в цель на расстояние 25-40 метров, необходимо приложить немалое физическое усилие. Поэтому лучник должен постоянно упражняться и вести здоровый образ жизни.

Кстати, с 30 января 2020 года в России официально разрешена охота с применением луков и арбалетов. В законе названы четкие критерии, по которым охотничьим метательным оружием можно признать лук, сила дуги которого составляет более 27 килограммов на силу, и арбалет, сила дуг которого составляет более 43 килограммов на силу (кгс). Охотиться с таким оружием могут только обладатели охотничьего билета и разрешения на ношение и хранение охотничьего огнестрельного оружия.

Право

Член Ассоциации юристов России Артем Коростелев напомнил "РГ", что в конце января прошлого года вступила в силу поправка в Закон "Об оружии", которая разрешила использовать на охоте луки и арбалеты, которые отнесли к метательному гражданскому и именно охотничьему оружию - с учетом их мощности. "То есть ЧОП не может вооружиться луками и арбалетами", - подчеркивает юрист.

По его словам, перечень вооружения охранников ЧОП содержится в приложении N 3 к постановлению правительства РФ "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности". Про луки и арбалеты там ничего не сказано.

Есть и другой нюанс. Допустим, лук окажется в руках охранника в качестве разрешенной игрушки, а не оружия, и охранник выстрелит и убьет зверя, не будет ли это считаться браконьерством? "Браконьерство согласно ст. 258 УК РФ - это незаконная охота, - рассказывает Артем Коростелев. - Если охранник, будучи при исполнении, подвергся нападению дикого зверя и оборонялся, то это не будет браконьерством и превышением служебных полномочий".

Правда, при этом имеет значение, насколько редкий зверь зашел на охраняемую территорию. "С 1 января этого года вступил в силу приказ минприроды N 477 от 24.07.2020 г., - рассказывает член Ассоциации юристов России. - Он определяет требования к охоте, отлову и отстрелу охотничьих животных, регулированию их численности, отменив ранее действующие нормативные акты в этой сфере. Если редкое животное проникло на охраняемую территорию, но не угрожает охране жизнью (не нападает, например), то его отстрел будет наказываться по п. 2 ст. 258.1 УК РФ Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ. Причем использование служебного положения будет отягчающим обстоятельством".

Поэтому охранникам-лучникам, если они действительно заступят на службу и реально решат пострелять по животным, придется учить назубок Красную книгу, а также соответствующий приказ минприроды.

Но мишенью теоретически может стать и человек. "Порядок применения оружия охранником ЧОП определен ст. 16 Закона "О частной детективной и охранной деятельности в РФ", при этом в Уголовном кодексе есть статья 203 УК РФ "Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей", по которой наступает ответственность, если охранник вышел за рамки своих прав, в том числе необоснованно применил силу".

В том случае, если стрела не просто ткнулась в плечо человека, а нанесла ему какой-то вред, то, при условии что стрела была пущена неправомерно, охранника могут обвинить и по другим статьям УК. "Если произойдет убийство нападавшего и при этом будет установлено превышение необходимой обороны, например, нападавший был безоружен, то охранник будет нести ответственность по ч. 1 ст. 108 ("Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны") и ч. 2 ст. 203 ("Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации") УК РФ, - говорит Артем Коростелев. - Если же нападавший был ранен и применение силы тоже будет расценено как превышение полномочий, то охранник несет ответственность за причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (статья 114 УК РФ)".

Точно такие же подходы будут применяться, если стрела или пуля ранят случайного прохожего - в ситуации, когда крайняя необходимость и необходимая оборона у охранника отсутствовали, поясняет юрист. Поэтому силу надо применять разумно.

- Это жестокий и негуманный способ, - таково мнение Светланы Ильинской, президента Центра правовой зоозащиты. - Животное можно ранить из такого лука, и неизвестно, как оно себя поведет после этого. Может и на человека накинуться.

Но людям приходится идти на такие необычные меры. В то же время в других местах животных просто втихую травят, где-то устанавливают капканы. Это происходит из-за того, что численность волка, шакала, лисицы превышает норму в десятки раз. И им приходится искать себе пропитание и приходить к человеку.

Взять, к примеру, перепопуляцию бурого медведя. Их численность - 250 тысяч во всем мире, 220 тысяч из них - в России. При норме - 30 тысяч. По лисицам превышение в 10 раз, по волкам достигнут верхний предел допустимой численности.

Поэтому возникает вопрос к министерству природных ресурсов. Дело в том, что эти виды животных непривлекательны для охоты. Поэтому нужны стимулирующие выплаты охотникам - за каждую добытую особь. Только так можно регулировать численность диких животных, не допуская перепопуляции.

Что же касается гуманных альтернатив лучникам, то они есть. Прекрасный метод - отпугивать животных шумовым эффектом. В любом оружейном магазине можно купить такое оружие, которое звук выстрела производит, при этом пуля из ствола не вылетает. Есть и петарды, которые с помощью визуального эффекта, отпугивают животных.

Подготовили Владислав Куликов, Михаил Фалалеев, Иван Петров