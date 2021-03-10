Жена футболиста Мамаева объявила о разводе

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана сообщила о решении подать на развод. Ранее она заявила о том, что уличила своего мужа в измене с гражданкой Испании, когда команда находилась на сборе в этой стране.

"Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов! Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи! Все по обоюдному желанию! Считайте это официальным заявлением! Адвокаты уже работают! Надеюсь, больше у вас не будет вопросов", - написала Алана Мамаева на своей странице в Instagram.

Павел и Алана Мамаевы поженились в 2013 году. У них двое детей - дочь и сын от первого брака Аланы. Ранее она уже уличала мужа в изменах, но до развода дело не доходило.