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10.03.2021 08:48
Рубрика: Происшествия

Вице-мэр Челябинска не смог обжаловать свой арест

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков, обвиняемый в получении взятки в крупном размере, не смог обжаловать свой арест. Рассмотрев жалобу чиновника, областной суд оставил в силе постановление о его содержании под стражей сроком на два месяца, сообщили в среду в судебной инстанции.

Фото: Сергей Михеев
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- Постановление Центрального суда Челябинска от 19 февраля, которым Извекову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля 2021 года, оставлено без изменений, - сообщила представитель облсуда Евгения Нациевская. - Обжалуя постановление суда первой инстанции, защита просила изменить избранную меру пресечения на домашний арест.

Как уже писала "РГ", вице-мэра Олега Извекова задержали 18 февраля после обысков на работе и по месту жительства. По версии следствия, с апреля по июль прошлого года он получил 450 тысяч рублей от представителя коммерческой фирмы за содействие в заключении муниципального контракта на поставку и монтаж систем бесконтактных термометров в помещениях МФЦ города.

Оперативники УФСБ области выяснили, что медоборудование было куплено по заведомо завышенной цене.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Борьба с коррупцией

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