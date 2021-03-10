Роскомнадзор может ограничить работу других ресурсов после Twitter

Роскомнадзор может замедлить работу не только социальной сети Twitter, но и другие интернет-платформы, если они не будут подчиняться российскому законодательству. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

"Я бы не стал называть конкретные ресурсы. Сейчас мы говорим о конкретном нарушителе, к которому применяются соответствующие меры для исполнения российского закона", - сказал Субботин в интервью изданию "Интерфакс".

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин допустил, что меры по замедлению могут быть приняты и в отношении Facebook.