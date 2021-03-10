Роскомнадзор разъяснил меры по замедлению работы Twitter

В среду ведомство объявило о том, что начинает централизованное замедление трафика соцсети. Меры коснутся только передачи фото- и видеоконтента, то есть пользователи смогут беспрепятственно обмениваться сообщениями, подчеркнул Субботин.

"Замедление будет реализовано на 100% мобильного трафика и на 50% фиксированного трафика", - уточнил он.

Ограничения будут действовать, пока администрация Twitter не выполнит требования Роскомнадзора по удалению всей запрещенной информации. По словам Субботина, у ведомства есть все основания для полной блокировки Twitter. На 10 марта соцсеть не выполнила требования ведомства по 3,2 тысячи материалов с призывами к суициду, детской порнографией и информацией об использовании наркотиков.