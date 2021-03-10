В Самаре ученые в помощь врачам разработали сервис автоматической оценки тяжести поражения легких у пациентов с COVID-19 по снимкам компьютерной томографии (КТ).

Сейчас он проходит тестирование в клиниках Самарского государственного медицинского университета. Сервис создали в Институте инновационного развития медуниверситета.

Из-за выросшего объема исследований КТ во время пандемии нагрузка на врачей сильно увеличилась, поясняет необходимость разработки заведующий рентгеновским отделением вузовских клиник Павел Зельтер. А сервис эту нагрузку уменьшит и поможет установить более точный диагноз. "Мы обнаружили, что врачи по-разному оценивают поражение легких, - отметил Павел Зельтер. - А это очень важный момент, поскольку в дальнейшем клиницисты смотрят на этот процент и решают, насколько тяжелое состояние у пациента, улучшилось или ухудшилось оно".

Теперь объективно оценивать данные КТ медикам помогает искусственный интеллект. Программа анализирует снимки и выдает отчет. На разработку "софта" ушло более полугода. Для исследования использовали несколько сотен снимков пациентов - таким образом "обучали" нейронную сеть, чтобы она могла обрабатывать полученные в ходе исследования данные.

Новая система позволяет поставить диагноз за десять минут с точностью почти 92 процента. Тогда как при стандартном анализе снимков КТ у доктора на постановку диагноза может уйти до получаса.

Объективно оценивать данные КТ медикам помогает искусственный интеллект

Нейронную сеть можно будет использовать в разных медучреждениях - программу достаточно установить на компьютер врача. И если пока искусственный интеллект анализирует только КТ-снимки, то в планах ученых расширить его функции для работы на рентгене.